MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Το δοκάρι του Τετέι (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Το δοκάρι στέρησε το γκολ από τον Ανδρέα Τετέι.

Η ευκαιρία:

Το δοκάρι του Τετέι (vid)