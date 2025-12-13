Ο Βραζιλιάνος άσος το πήρε προσωπικά και οδήγησε τους Καταλανούς στο 2-0 επί της Οσασούνα.

Για 70 λεπτά, η Οσασούνα το πάλευε με νύχια και με δόντια. Ήταν μέσα στο παιχνίδι, κρατούσε το 0-0 και είχε κάθε λόγο να πιστεύει ότι μπορεί να πάρει αποτέλεσμα.

Βέβαια για να συμβεί αυτό χρειάστηκε να συμβούν μερικά ακραία πράγματα, όπως το ακυρωθέν γκολ του Φεράν Τόρες στο 23ο για ένα οφσάιντ που βλέπουμε σπάνια, το δοκάρι του Ράσφορντ και αρκετές άλλες χαμένες ευκαιρίες των μπλαουγκράνα.

Κάπου εκεί όμως τα αστεία τέλειωσαν. Ο Ραφίνια έβγαλε στο χορτάρι του Καμπ Νου, όλη την κλάση του και η σεμνή τελετή έλαβε τέλος.

Ο Βραζιλιάνος με δύο γκολ (70', 86') καθάρισε την μπουγάδα και με το 2-0 η Μπαρτσελόνα βρίσκεται πια στο +7 από την Ρεάλ Μαδρίτης που έχει παιχνίδι λιγότερο και πάει να χτίσει διαφορά που θα την κάνουν φαβορί για το φετινό πρωτάθλημα.