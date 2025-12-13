MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Φοβερή επέμβαση του Παπαδόπουλου στην ευκαιρία του Παντελίδη (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
0
Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά, με τον Παντελίδη να κάνει ένα πολύ δυνατό σουτ από πλάγια θέση, αλλά ο Παπαδόπουλος έκανε σωτήρια επέμβαση.

Η φάση:

Φοβερή επέμβαση του Παπαδόπουλου στην ευκαιρία του Παντελίδη (vid)