Φοβερή επέμβαση του Παπαδόπουλου στην ευκαιρία του Παντελίδη (vid)

Πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Κηφισιά, με τον Παντελίδη να κάνει ένα πολύ δυνατό σουτ από πλάγια θέση, αλλά ο Παπαδόπουλος έκανε σωτήρια επέμβαση.

Η φάση: