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Το τράβηγμα στον Τετέι και οι διαμαρτυρίες για πέναλτι (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Τετέι δέχτηκε τράβηγμα μέσα στη μεγάλη περιοχή και υπήρξαν διαμαρτυρίες για πέναλτι.

Η φάση:

Το τράβηγμα στον Τετέι και οι διαμαρτυρίες για πέναλτι (vid)