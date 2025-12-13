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Το χλιαρό πλασέ του Τετέι (vid)

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Ανδρέας Τετέι έκανε ένα χλιαρό και αδύναμο πλασέ στο παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Αστέρα Aktor.

Το τελείωμα:

Το χλιαρό πλασέ του Τετέι (vid)