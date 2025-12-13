Με πολλές απουσίες ο Παναιτωλικός απέναντι στην ΑΕΚ

Ένα βουνό από προβλήματα έχει να διαχειριστεί ο Γιάννης Αναστασίου στο κυριακάτικο παιχνίδι με την ΑΕΚ καθώς μετρά πολλές και σημαντικές απουσίες.

Τα νέα προβλήματα που προέκυψαν για τους Αγρινιώτες αφορούν τους Κοντούρη - Μαυρία, οι οποίοι έφυγαν από τις Σέρρες με θλάση, ενώ ο Ενκολόλο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις του στο δικέφαλο και ως εκ τούτου, έμεινε και αυτός εκτός. Εδώ και και καιρό επίσης, βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο των απόντων και οι Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Μλάντεν αλλά και οι Γαλιάτσο και Λουίς, που έχουν υποστεί σοβαρούς τραυματισμούς.

Η αποστολή του Παναιτωλικού στην οποία βρίσκονται 19 παίκτες:

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Μπελεβώνης, Μπουχαλάκης, Τσάβες, Τσούρα, Εστεμπάν, Γκαρθία, Κόγιτς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Παρδαλός, Σιέλης, Σμυρλής, Ζίβκοβιτς.