Μοίρασε συμβουλές και χαμόγελα στην Κ11 του Παναθηναϊκού ο Φύσσας (pic)

Μια ευχάριστη έκπληξη περίμενε τους αθλητές της ομάδας Κ11 του Παναθηναϊκού, με τον Τάκη Φύσσα να μοιράζει στα παιδιά συμβουλές και χαμόγελα.

Ο Παναθηναϊκός δίνει και πάλι μεγάλη βάση στα τμήματα υποδομών του, με την παρουσία του Τάκη Φύσσα να έχει παίξει κομβικό ρόλο στην συγκεκριμένη στόχευση.

Ο παλαίμαχος άσος, και νυν αντιπρόεδρος και πρεσβευτής του συλλόγου, βρέθηκε λοιπόν σήμερα με τους μικρούς αθλητές της ομάδας Κ11, προσφέροντάς τους ένα ιδιαίτερο «μάθημα».

Ο Φύσσας μοίρασε στα παιδιά πολύτιμες συμβουλές και φυσικά πολλά χαμόγελα, σε μια σημαντική εμπειρία για τους εκκολαπτόμενους παίκτες του «Τριφυλλιού».

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ: