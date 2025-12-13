Σαραγόσα: «Μεγάλο συγγνώμη - Ο Πανσερραϊκός χρειάζεται περισσότερη ποιότητα στην επίθεση»

Ο Ζεράρ Σαραγόσα ζήτησε ουσιαστικά ενίσχυση στο επιθετικό κομμάτι της ομάδας.

Ο τεχνικός του Πανσερραϊκού ζήτησε ένα «μεγάλο συγγνώμη» όπως είπε μετά την ήττα με 3-0 από τον ΟΦΗ στο Παγκρήτιο.

Οι δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα:

«Θέλω να πω ένα μεγάλο συγγνώμη στους οπαδούς μας, στις οικογένειες μας και όσους πιστεύουν σε εμάς. Όταν χάνεις ένα παιχνίδι 3-0 ότι και να έχει συμβεί πάει να πει ότι το πλάνο πήγε στράφι

Ξεκινήσαμε πολύ καλά, αξίζαμε να σκοράρουμε το 0-1. Το ποδόσφαιρο δεν έχει με το αν αξίζεις κάτι αλλά με το να σκοράρεις. Είμαι εδώ 4 εβδομάδες, 4 παιχνίδια στα οποία η πρώτη φάση του αντιπάλου πάντα ήταν γκολ και αυτό πρέπει να αλλάξουμε

Πρέπει να δουλέψουμε πολύ περισσότερο η ομάδα και όλο το κλαμπ για να βγούμε από τη δύσκολη θέση. Η ψυχολογία είναι βασικός παράγοντας, είμαστε στο τέλος της βαθμολογίας ωστόσο τα ματς που ήμουν εγώ είχαμε πάντα την πρώτη ευκαιρία στον αγώνα για να σκοράρουμε.

Παίζει ρόλο και η ποιότητα της ομάδας. Όσον αφορά το επιθετικό κομμάτι ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι χρειαζόμαστε περισσότερη ποιότητα ούτως ώστε να κάνουμε τις φάσεις γκολ. Οι παίκτες μας έχουν ποιότητα ωστόσο τώρα που ήμαστε στην τελευταία θέση της βαθμολογίας και ψυχολογικά δεν ήμαστε στα καλύτερα μας, δυστυχώς δεν μας βγαίνει στον αγωνιστικό χώρο».