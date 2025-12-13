Κόντης: «Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει για να ανεβάσουμε τον ΟΦΗ πιο ψηλά»

Ικανοποιημένος ο Χρήστος Κόντης από τη νίκη του ΟΦΗ επί του Πανσερραϊκού.

Ο τεχνικός του ΟΦΗ τόνισε ότι ήταν «επιτακτική» η νίκη επί του Πανσερραϊκού.

Οι δηλώσεις του Χρήστου Κόντη στην κάμερα της Cosmote μετά το 3-0 της ομάδας του.

«Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί καταφέραμε αν πάρουμε ένα δύσκολο παιχνίδι γιατί παίζαμε με μία ομάδα που και αυτή είναι χαμηλά στη βαθμολογία, παίζαμε στην έδρα μας, ήταν επιτακτική η νίκη, θέλαμε και να παίξουμε καλά και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας μετράνε οι τρεις βαθμοί.

Χαμογελάσαμε κι εμείς λίγο, τα παιδιά δουλεύουν πολύ σκληρά και νομίζω ότι παιχνίδι με παιχνίδι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε αυτό που πρέπει για να ανεβάσουμε την ομάδα πιο ψηλά».