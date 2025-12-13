Βαθμολογία Super League: Καλπάζει ο Λεβαδειακός, βαθιά ανάσα για ΟΦΗ

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 14η αγωνιστική έχει ως εξής:
|1. Ολυμπιακός
|13
|34
|30-7
|2. ΠΑΟΚ
|13
|32
|29-10
|3. ΑΕΚ
|13
|31
|19-10
|4. Λεβαδειακός
|14
|25
|34-17
|5. Βόλος ΝΠΣ
|13
|22
|16-16
|6. Παναθηναϊκός
|12
|19
|19-14
|7. Κηφισιά
|14
|17
|21-22
|8. Άρης
|13
|16
|12-16
|9. Παναιτωλικός
|13
|15
|14-18
|10. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ
|14
|13
|15-18
|11. ΟΦΗ
|13
|12
|14-25
|12. Ατρόμητος
|13
|9
|12-20
|13. ΑΕΛ Novibet
|14
|8
|13-27
|14. Πανσερραϊκός
|13
|5
|7-32
* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.
1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων
H 14η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις:
Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025
17:30: Παναιτωλικός - ΑΕΚ
18:00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ
20:00: Άρης - Ολυμπιακός
21:00: Παναθηναϊκός - Βόλος ΝΠΣ
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η)
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
16:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Άρης
18:00: Βόλος ΝΠΣ - Παναιτωλικός
20:30: Ολυμπιακός - Κηφισιά
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
17:30: ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος
19:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός
21:00: ΑΕΚ - ΟΦΗ
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025
18:00: Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός