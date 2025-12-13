Βαθμολογία Super League: Καλπάζει ο Λεβαδειακός, βαθιά ανάσα για ΟΦΗ

Η ομάδα της Βοιωτίας με το 3-0 επί της ΑΕΛ παραμένει σταθερά στην πρώτη τετράδα, ενώ η ομάδα του Ηρακλείου πήρε οξυγόνο με το τρίποντο απέναντι στον Πανσερραϊκό.

Αναλυτικά η βαθμολογία της Super League μετά τους αγώνες του Σαββάτου για την 14η αγωνιστική έχει ως εξής:

1. Ολυμπιακός 13 34 30-7 2. ΠΑΟΚ 13 32 29-10 3. ΑΕΚ 13 31 19-10 4. Λεβαδειακός 14 25 34-17 5. Βόλος ΝΠΣ 13 22 16-16 6. Παναθηναϊκός 12 19 19-14 7. Κηφισιά 14 17 21-22 8. Άρης 13 16 12-16 9. Παναιτωλικός 13 15 14-18 10. Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ 14 13 15-18 11. ΟΦΗ 13 12 14-25 12. Ατρόμητος 13 9 12-20 13. ΑΕΛ Novibet 14 8 13-27 14. Πανσερραϊκός 13 5 7-32

* Παναθηναϊκός και ΟΦΗ έχουν από ένα παιχνίδι λιγότερο.

1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

i. το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

ii. τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

iii. τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

iv. την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

v. οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vi. η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

vii. οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων

H 14η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις:

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

17:30: Παναιτωλικός - ΑΕΚ

18:00: Ατρόμητος - ΠΑΟΚ

20:00: Άρης - Ολυμπιακός

21:00: Παναθηναϊκός - Βόλος ΝΠΣ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (15η)

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

16:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ - Άρης

18:00: Βόλος ΝΠΣ - Παναιτωλικός

20:30: Ολυμπιακός - Κηφισιά

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025

17:30: ΑΕΛ Novibet - Ατρόμητος

19:30: ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός

21:00: ΑΕΚ - ΟΦΗ

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

18:00: Πανσερραϊκός - Λεβαδειακός