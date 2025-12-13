Δύο γκολ στο φινάλε του ημιχρόνου για τον ΟΦΗ και 3-0 τον Πανσερραϊκό (vids)

Δύο γκολ, στο 44’ με τον Φούντα με πέναλτι έπειτα από έλεγχο από το VAR και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Σαλσέδο, μετά από «δώρο» της άμυνας του Πανσερραϊκό, και το 1-0 για τον ΟΦΗ έγινε 3-0.

Το 2-0 του ΟΦΗ Το 3-0 του ΟΦΗ