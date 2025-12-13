Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Δύο γκολ στο φινάλε του ημιχρόνου για τον ΟΦΗ και 3-0 τον Πανσερραϊκό (vids) 13-12-2025 19:02 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΗ Πανσερραϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δύο γκολ, στο 44’ με τον Φούντα με πέναλτι έπειτα από έλεγχο από το VAR και στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Σαλσέδο, μετά από «δώρο» της άμυνας του Πανσερραϊκό, και το 1-0 για τον ΟΦΗ έγινε 3-0. Το 2-0 του ΟΦΗ Το 3-0 του ΟΦΗ Όλα τα βλέμματα πάνω της: Η κόρη του Πάβελ Νέντβεντ μαγνήτισε το φακό στην κερκίδα του Μεξικό -Τσεχία (Pic) dailymedia.gr Μετά το επίσημο διαζύγιο: Ποιο πρόσωπο παίρνει τη θέση της Φαίης Σκορδά στην πρωινή εκπομπή του MEGA dailymedia.gr Η ποιότητα δεν κρύβεται: Ο παίκτης του ΠΑΟΚ που έβγαλε μάτια στο Μουντιάλ menshouse.gr Παίζει το τελευταίο του χαρτί: Οι 3 μεταγραφές με τις οποίες απαντάει ο Ανδρουλάκης στον Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Ένας αντι-Γένσεν που μπορεί να αποδειχτεί καλύτερος κι απ’ τον Γένσεν menshouse.gr Δεν είσαι προετοιμασμένος γι’ αυτό που θα δεις: Η ταινία-εμμονή που βρίσκεται στα χείλη όλων τις τελευταίες μέρες menshouse.gr Για την έκπληξη της χρονιάς με Σαμαρά ο Μητσοτάκης instanews.gr Βρες τη χώρα από την ομάδα: Θα κάνεις το 10/10 στο κουίζ ποδοσφαίρου και γεωγραφίας που μόνο η Wikipedia δεν χάνει; menshouse.gr Δύο γκολ στο φινάλε του ημιχρόνου για τον ΟΦΗ και 3-0 τον Πανσερραϊκό (vids) SHARE