Καραργύρης: «Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε - Ευχαριστώ Νίκολιτς-Ηλιόπουλο για τη στήριξη» (pic)

Ο Ζώης Καραργύρης στέλνει το δικό του μήνυμα μετά την επέμβαση χιαστών που έκανε τονίζοντας πως η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε!

Ο 18χρονος επιθετικός ευχαριστεί επίσης προσωπικά τον προπονητή του Μάρκο Νίκολιτς αλλά και τον διοικητικό ηγέτη της ΠΑΕ ΑΕΚ Μάριο Ηλιόπουλο, για το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους, όπως χαρακτηριστικά τονίζει.

H ανάρτηση του Καραργύρη: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω ολόκληρο τον οργανισμό της AEK , τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό και ιατρικό επιτελείο, καθώς και τον κόσμο για τα μηνύματα στήριξης αυτές τις μέρες. Ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον προπονητή και στον πρόεδρο προσωπικά για το ενδιαφέρον και τη στήριξή τους. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε».