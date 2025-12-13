Μία μαγική ενέργεια του Γάλλου άσου, ξεκλείδωσε για την Ατλέτικο Μαδρίτης το παιχνίδι με την Βαλένθια (2-1).

Η Ατλέτικο Μαδρίτης αντιμετώπιζε το ματς με διαδικαστική διάθεση, κάτι που της έχει κοστίσει πολύ ακριβά απέναντι στους μικρομεσαίους της λίγκας.

Οι ροχιμπλάνκος άνοιξαν από νωρίς το σκορ με τον Κόκε (17'), όμως έπαιζαν στο ρελαντί χωρίς διάθεση να τρέξουν την Βαλένθια.

Το δοκάρι του Ούγκο Ντούρο στο ξεκίνημα της επανάληψης δεν θορύβησε την ομάδα του Τσόλο Σιμεόνε, που δέχθηκε την ισοφάριση από υπέροχο σουτ του Μπελτράν εκτός περιοχής (63').

Η Βαλένθια έδειχνε να κρατάει μακριά τους κινδύνους από την εστία της, όμως λογάριαζε χωρίς τον Γκριεζμάν. Ο Γάλλος μάγος κατέβασε με μαεστρία μία 30άρα μπαλιά και με απίθανο τρόπο κατάφερε να κάνει το 2-1 (74') και να μειώσει την απόσταση από την δεύτερη Ρεάλ Μαδρίτης στους δύο βαθμούς, έστω και με δύο παιχνίδια περισσότερα.