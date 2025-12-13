Χρόνος ανάγνωσης 1’ STOIXIMAN SUPER LEAGUE Ο Σαλσέδο από κοντά άνοιξε το σκορ για τον ΟΦΗ (vid) 13-12-2025 18:49 SDNA Newsroom Ποδόσφαιρο ΟΜΑΔΕΣ ΟΦΗ Πανσερραϊκός 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Στο 17' σέντρα του Μπόρχα Γκονζάλες από δεξιά, η μπάλα κόντραρε και από κοντά ο Σαλσέδο την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0 του ΟΦΗ κόντρα στον Πανσερραϊκό. Το 1-0 του ΟΦΗ Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Οι πρώτες φωτό με μπικίνι αποδεικνύουν πως παραμένει υπέροχη dailymedia.gr Συνεχίζει τις εκπλήξεις ο Τσίπρας: Ο γιος του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που βάζει στη σκιώδη κυβέρνησή του instanews.gr Βρες ποιος είπε την ιστορική φράση: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το κουίζ γνώσεων θα έσκιζες στον «Εκατομμυριούχο» menshouse.gr Φαίη Σκορδά: Ο πραγματικός λόγος που τελειώνει απ’ το MEGA dailymedia.gr Στο μυαλό του Ζοτς: Το πλάνο του Σέρβου για τον ρόλο του Ναν menshouse.gr Το ‘πε και το ‘κανε: Οι πρώην υπουργοί της ΝΔ που παίρνει στο νέο του κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς instanews.gr 0% φόρος εισοδήματος για όλους: Πώς η νέα πολιτεία του Γιάννη βγάζει δισεκατομμύρια χωρίς να κρατάει σεντ από τους μισθούς! menshouse.gr Δεν είσαι προετοιμασμένος γι’ αυτό που θα δεις: Η ταινία-εμμονή που βρίσκεται στα χείλη όλων τις τελευταίες μέρες menshouse.gr Ο Σαλσέδο από κοντά άνοιξε το σκορ για τον ΟΦΗ (vid) SHARE