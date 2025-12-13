Ο Σαλσέδο από κοντά άνοιξε το σκορ για τον ΟΦΗ (vid)

Στο 17' σέντρα του Μπόρχα Γκονζάλες από δεξιά, η μπάλα κόντραρε και από κοντά ο Σαλσέδο την έστειλε στα δίχτυα για το 1-0 του ΟΦΗ κόντρα στον Πανσερραϊκό.

Το 1-0 του ΟΦΗ