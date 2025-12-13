Έκαναν τη δουλειά Λίβερπουλ και Τσέλσι (vids)

Η Λίβερπουλ επιβλήθηκε 2-0 της Μπράιτον στο Anfield χάρη σε δύο γκολ του Εκιτίκε, ενώ η Τσέλσι λύγισε με το ίδιο σκορ την αντίσταση της Έβερτον στο Stamford Bridge.

Αυτή τη φορά δεν πέταξε προβάδισμα δύο γκολ η ομάδα του Άρνε Σλοτ και με σκόρερ τον Εκιτίκε [έβαλε και τα δύο] και τον Σαλάχ να μπαίνει και να δίνει ασίστ, επιβλήθηκε 2-0 της Μπράιτον εντός έδρας και με αγώνα περισσότερο πάτησε στην 5η θέση. Στο +2 διατηρήθηκε η Τσέλσι που κράτησε την εντυπωσιακή παράδοση με την Έβερτον μετά το 2-0 στο Λονδίνο.

Δεν μπορούσε να ξεκινήσει καλύτερα το ματς για τους γηπεδούχους καθώς στα 46 δευτερόλεπτα ο Εκιτίκε εκτέλεσε από κοντά μετά το λάθος του Μίντεχ και τη σέντρα του Τζο Γκόμες για το πιο γρήγορο γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Στη συνέχεια η Μπράιτον απείλησε με Μίντεχ και Γκόμες, ενώ η Λίβερπουλ έχασε με τραυματισμό τον Τζο Γκόμες και ο Σλοτ έβαλε τον Σαλάχ. Ο Εκιτίκε είχε δύο καλές στιγμές μετά το γκολ και στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Γκόμες της Μπράιτον τη γλύτωσε με κίτρινη μετά το σκληρό μαρκάρισμα στον Βιρτς.

Στην επανάληψη οι φιλοξενούμενοι απείλησαν στο 56’ με το καλό αριστερό του Γκρούντα, ενώ ο Σαλάχ είχε την πρώτη του ευκαιρία στο 60’. Στο ίδιο λεπτό όμως Αιγύπτιος εκτέλεσε το κόρνερ και ο Εκιτίκε πέτυχε το δεύτερο γκολ του για το 2-0. Αυτό διατηρήθηκε μέχρι το φινάλε αφού στην κόντρα οι Reds δεν μπόρεσαν να πετύχουν τρίτο γκολ με τον Σαλάχ να μην έχει τις καλύτερες επιλογές.

Εύκολο, σχετικά πάντα, απόγευμα είχε και η Τσέλσι εντός έδρας κόντρα στην Έβερτον (2-0), από την οποία έχει να χάσει 30 ματς εντός έδρας. Η ομάδα του Έντσο Μαρέσκα συνέχισε αυτή την παράδοση, με πρωταγωνιστή τον Μάλο Γκουστό, που πέτυχε γκολ και έδωσε ασίστ. Στο 21’ πέρασε σούπερ κάθετη στον Πάλμερ που πέτυχε το πρώτο του γκολ από τον Σεπτέμβριο και στο 45’ πλάσαρε στην κίνηση μετά την όμορφη ενέργεια του Πέντρο Νέτο.