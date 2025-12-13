Στα... περιστέρια το πέναλτι του Πανσερραϊκού (vid)

Μόλις στο 4’ ο Πανσερραϊκός έχασε κλασσική ευκαιρία να ανοίξει το σκορ. Ο Μπρους κέρδισε πέναλτι από τον Κρίζμανιτς. Ο Μάρας εκτέλεσε αλλά έστειλε τη μπάλα ψηλά άουτ.

Το χαμένο πέναλτι