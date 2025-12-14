Έχει τους πάντες απέναντι η ΑΕΚ στην πιο κρίσιμη δοκιμασία μέχρι τα Χριστούγεννα

Πριν αδειάσουν οι αποσκευές από την Σαμψούντα μας, φεύγουμε για Αγρίνιο. Τρεις αγώνες έμειναν για να ολοκληρώσει η ΑΕΚ τον Γολγοθά και με τρεις νίκες θα έχει αγγίξει την τελειότητα. Μετά από 21 μέρες που θα επανέλθει βλέπουμε. Γράφει ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Αυτά που μετράνε τώρα είναι ο Παναιτωλικός, η Κραϊόβα και ο ΟΦΗ. Και βέβαια πάνω από όλα το επόμενο. Στο Αγρίνιο η αποστολή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ο Παναθηναϊκός νίκησε στις καθυστερήσεις, ο Ολυμπιακός δεν θα είχε νικήσει αν ο Ελ Καμπί λεγόταν… Γιόβιτς, ο ΠΑΟΚ δεν νίκησε στην Τούμπα αυτή την ομάδα και η ΑΕΚ τα κατάφερε στις καθυστερήσεις μέσα στη Φιλαδελφεια. Ταπεινότητα, προσήλωση, σεβασμός στον αντίπαλο και πάνω από όλα στους τρεις βαθμούς. Στον δικό τους κόπο. Και βέβαια η έξτρα δυσκολία με τον Ευαγγέλου στο var.

Από όλους που θα μπορούσε να βάλει ο Λανουά επέλεξε αυτόν που ξέρει πως μπορεί να καθοδηγήσει από την ζεστασιά του γραφείου του τον διαιτητή να ακυρώσει γκολ της ΑΕΚ παρόμοιο με αυτό του Ολυμπιακού που μέτρησε όπως έγινε στο ματς του πρώτου γύρου στη Φιλαδέλφεια. Μιλάμε ότι τα μπλόκα των αγροτών που τους στηρίζουμε στον δίκαιο αγώνα τους ωχριούν μπροστά στο μπλόκο που πρέπει να ξεπεράσει η ΑΕΚ. Καλή ομάδα, εκτός έδρας και δικαιολογημένη ανησυχία για την διαιτησία. Όσοι είναι έτοιμοι θα παίξουν και αυτοί που θα φορέσουν την φανέλα πρέπει να δώσουν τα πάντα και για αυτούς που θα λείπουν. Καλή αντάμωση εκεί. Στη μάχη.

Δυστυχώς δεν υπάρχει μόνο ποδόσφαιρο. Διαβάζοντας για την κόντρα της ΑΕΚ με τον Μάκη τον Γκαγκάτση στην ΕΠΟ το πρωί της Παρασκευής θυμήθηκα τον πόνο και τον… ζόφο την επομένη της εκδικασης και της αθώωσης της ΑΕΚ για την παράσταση Λανουά. Ακόμη και στους μυημένους προκάλεσε έκπληξη το ότι αφιερώθηκαν ολόκληρα άρθρα, που περιμέναμε να είναι για τις επιτυχίες του ΠΑΟΚ εκείνη την εποχή, στην πανηγυρική αθώωση της ΑΕΚ για την αποτυχημένη παράσταση του Λανουά στη Φιλαδέλφεια!

Πραγματικά δακρύβρεχτα άρθρα για το που οδηγείται το ποδόσφαιρο ακόμη και η… χώρα μετά την αθώωση της ΑΕΚ με τρομερές αναλύσεις που παρουσίαζαν τον Γάλλο αρχιδιαιτητή σαν το θύμα που έσπασε την σιωπή του αλλά η κακούργα κοινωνία και η δικαιοσύνη, καμιά… ειρήνη, τιμώρησαν το θύμα στα μάτια της κοινωνίας αντί για τον… θύτη.

Την ΑΕΚ δηλαδή που όπως με τα 3-4 γκολ που της ακυρώθηκαν έτσι και σε αυτή την υπόθεση ψάχνει ακόμη να βρει τι έκανε και προκάλεσε την καταγγελία του Γάλλου γητευτή της σφυρίχτρας και Αγγλομαθή επιπέδου Κέμπριτζ… Θώδη και δεν το βρίσκει. Και να άρθρα κατά της… αθλητικής δικαστίνας ή δικάστριας, δεν μπλέκω, που, σωστά μαντέψατε, εφτά χρόνια πριν είχε αδικήσει τον… ΠΑΟΚ.

Η πλάκα ήταν πως ο ΠΑΟΚ δεν υπήρχε πουθενά στην υπόθεση. Απλά έτυχε να είναι ο αντίπαλος της ΑΕΚ την ημέρα που επέλεξε ο Λανουά για την παράσταση και κάποιοι εκ των ανθρώπων του είχαν το προνόμιο να γελάσουν πρώτοι όταν άκουσαν ότι ένιωσε… κίνδυνο για την ζωή του αφού φιλοξενούνταν στον ίδιο χώρο με τον πρωταγωνιστή και είδαν από την καλύτερη θέση την παράσταση. Μάλιστα ήταν και αυτοί που καθησύχασαν τον Λυσσάνδρου που ανέβηκε στο lounge, προφανώς για να εξαφανίσει τα στοιχεία όπως περίμενα να γράψουν οι… Ραν ταν πλαν αλλά με απογοήτευσαν, και ήταν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ οι πρώτοι που τον ενημέρωσαν.

Είναι πλέον φανερό πως εδώ υπάρχει ένας πόλεμος που εμπλέκεται η ΑΕΚ. Και μάλιστα χωρίς να φταίει. Ολες οι κινήσεις που έχει κάνει είναι αμυντικές και μάλιστα αφήνοντας πολύ μεγάλα περιθώρια για μια κίνηση καλής θέλησης από την άλλη πλευρά που δεν έγινε ποτέ βέβαια. Θα πάει καλά αυτό; Για την ΑΕΚ δύσκολα. Αλλα μην μας περνάνε για χαζούς. Η ΑΕΚ θα συνεχίζει να παίζει με διαιτητές που διοικεί ο Λανουά. Πώς να εμπιστευτείς έναν άνθρωπο που αναιρεί τον ίδιο τον εαυτό του ανάλογα σε ποια ομάδα αναφέρεται. Και είναι αν μη τι άλλο θράσος να θέλουν όλα αυτά να γίνονται χωρίς καθόλου κριτική.

Δεν αρκεί στον Μάκη το ότι είναι ο σούπερ ουαου πρόεδρος της ΕΠΟ για την συντριπτική πλειοψηφία του τύπου. Προφανώς θέλουν το 100-0. Ας ετοιμαζόμαστε λοιπόν να μας στείλουν σε δίκες επειδή κάποιοι ελάχιστοι δεν λέμε μπράβο στο παρατράγουδο που φέρανε για αρχιδιαιτητή. Γιατι έτσι θα συνεχίσουμε. Και όταν λες την αλήθεια κανείς δεν μπορεί να σε εμποδίσει. Τουλάχιστον νόμιμα. Από την άλλη βέβαια δεν βλέπω την ίδια ευαισθησία όταν έχουν γραφτεί τέρατα για την αθλητική δικαιοσύνη στις περιπτώσεις που οι αποφάσεις της δεν εξυπηρετουν τα αφηγήματα. Προφανως το να αμφισβητείς ευθέως τακτικούς δικαστές δεν είναι τοξικό. Ειναι… δίκιο. Προχωράμε. Δεν είναι τόσο έξυπνοι και δυνατοί όσο νομίζουν…

Κλείνω και συνοδεύω τις ευχές για μια όμορφη Κυριακή στέλνοντας την αγάπη μου σε όσους θεωρούν πως αν ένας άνθρωπος πει έναν άλλο π.χ βλάκα και μάλιστα από απόσταση 30 μέτρων, τον έχει… προπηλακίσει.