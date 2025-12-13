Άρης: Ξανά δεν ανακοίνωσε αποστολή ο Χιμένεθ για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν ανακοίνωσε αποστολή ούτε για το παιχνίδι του Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό, με τους γνωστούς τραυματίες να μένουν εκτός.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ Άρης:

Με την προπόνηση που έγινε σήμερα το πρωί στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον αγώνα με τον Ολυμπιακό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (14/12, 20:00), στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League της αγωνιστικής περιόδου 2025-2026.

Στην τελευταία προπόνηση πριν από το αυριανό ντέρμπι το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας ξεκίνησε με ασκήσεις ενεργοποίησης και στη συνέχεια επικεντρώθηκε στο κομμάτι της τακτικής (αγωνιστικό παιχνίδι).

Όσοι αντιμετωπίζουν προβλήματα από τραυματισμούς συνέχισαν τα προγράμματά τους.

* Η αποστολή θα καταλύσει απόψε σε ξενοδοχείο της πόλης μας.