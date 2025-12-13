Με 3 απουσίες στην Λεωφόρο ο Βόλος

Με τρεις σημαντικές απουσίες έρχεται στην Αθήνα για το αυριανό ματς με τον Παναθηναϊκό ο Βόλος.

Το «Τριφύλλι» υποδέχεται αύριο τον Βόλο στην Λεωφόρο, με τους Θεσσαλούς να ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους και να έρχονται στην Αθήνα με τρεις σημαντικές απουσίες.

Ο λόγος για τον Κάργα, που είναι τιμωρημένος λόγω καρτών, τον τραυματία Σόρια αλλά και τον Χάμουλιτς, ο οποίος ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις.

Η αποστολή του Βόλου:

Σιαμπάνης, Γραμματικάκης, Μύγας, Χέρμανσον, Λαγωνίδης, Τριανταφύλλου, Φορτούνα, Τασιούρας, Τσοκάνης, Γρόσδης, Κόμπα, Βαϊνόπουλος, Μπουζούκης, Κύρκος, Μαρτίνες, Πίντσι, Τζόκα, Ασεχνούν, Χουάνπι, Λάμπρου, Μακνί.