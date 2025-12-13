Τέσσερα γκολ με τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ, δύο δοκάρια και 11/11 για τον ΠΑΟΚ Κ15, που έκλεισε εμφατικά το 2025, παραμένοντας στην κορυφή του πρωταθλήματος.

Εκτός έδρας αποστολή για την ομάδα των Δημητριάδη-Βασιλάκου, η οποία ταξίδεψε στη Λάρισα να αντιμετωπίσει την ουραγό ΑΕΛ, λίγα 24ωρα μετά την εμφατική νίκη στο τοπικό ντέρμπι με τον Άρη.

Το σκορ άνοιξε ο «καυτός» Πριόβολος στο 4′, από την ασίστ του Τσότα και συνέχισε στο 24′ ο Βασίλης Σκαλέρης, μετά από την πάσα του Παπαγεωργίου για το 0-2 του ημιχρόνου.

Στο 61′ ο Χήκας πάσαρε για τον Κακάλη, που έκανε το 0-3 και στο 70′, ενώ ο Αθανασέλλης διαμόρφωσε το τελικό σκορ, εκμεταλλευόμενος την ασίστ του Σταθόπουλου. Να σημειωθεί πως ο ΠΑΟΚ είχε και δύο δοκάρια, στο 65′ με τον Αθανασέλλη και στο 75′ με τον Χήκα.

Πλέον οι «ασπρόμαυροι» με 33 βαθμούς και έντεκα συνεχόμενες νίκες φιγουράρουν στην κορυφή του πρωταθλήματος, όπου θα παραμείνουν για τον επόμενο μήνα, καθώς η Εθνική Προπαίδων έχει υποχρεώσεις στην Πορτογαλία.