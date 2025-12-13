«Τριάρα» στον ΟΦΗ για την Κ19 του Παναθηναϊκού

Η Κ19 του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε μια ακόμα εξαιρετική εμφάνιση και έφτασε σε μια άνετη νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ.

Οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο από το ξεκίνημα του αγώνα, απείλησαν στο 10’ με τον Ιωάννου και κατάφεραν τελικά να πάρουν το προβάδισμα στο 32ο λεπτό. Ο Δημακόπουλος ήταν αυτός που έκανε την ωραία ατομική ενέργεια και με σουτ έξω από την περιοχή νίκησε τον Κουκουριτάκη και «έγραψε» το 1-0.

Το «Τριφύλλι» διατήρησε την πρωτοβουλία των κινήσεων και στην επανάληψη και στο 65’ ουσιαστικά «κλείδωσε» τη νίκη, με κεφαλιά του Νεμπή έπειτα από σέντρα του Δημακόπουλου. Το τελικό 3-0 διαμορφώθηκε στο 73’, με σουτ του Ιωάννου έξω από την περιοχή.

Παναθηναϊκός: Καψαλιάρης, Σκαρλατίδης (73' Καρούζος), Δημακόπουλος, Βύντρα, Καλοσκάμης, Θεοχάρης, Τερζής (80' Κίτσας), Μαρκεζίνης (73' Ρεμούνδος), Νεμπής, Ιωάννου (80' Μπαζούκης), Ανδριώτης (66' Χαντζάρας).

ΟΦΗ: Κουκουριτάκης, Κοζυράκης, Χέιλυ, Μπαλάσης, Λαγουδάκης, Τούφας, Σωμαράκης, Χνάρης, Αντωνακάκης, Ασμαργιανάκης, Καρβούνης.