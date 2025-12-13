Ο ΠΑΟΚ είχε το μυαλό του στον αποκλεισμό της Ευρώπης, «γκέλαρε» στη Θεσσαλονίκη κόντρα στην ΑΕΛ (0-0) και τώρα... τρέχει.

Με στόχο να βγάλει αντίδραση από τον αποκλεισμό της Τρίτης, ο ΠΑΟΚ υποδέχτηκε την ΑΕΛ για τη Super League K19, στις εγκαταστάσεις της Σουρωτής.

Το παιχνίδι ήταν -όπως αναμενόταν- ένας «ασπρόμαυρος» μονόλογος, με τους παίκτες του Τσιαπακίδη να δημιουργούν 17 τελικές και περισσότερα από 12 κόρνερ.

Με αρκετές αλλαγές στην σύνθεσή του ο Δικέφαλος, τον Μαλιγκίν αν παίρνει τα πρώτα του λεπτά φέτος κάτω από τα δοκάρια, τον Γραββάνη να επιστρέφει στην κορυφή της επίθεσης και τον Παπαδημητρίου σε ρόλο επιτελικού χαφ εν τη απουσία του Τουρσουνίδη.

Όμως ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να «σπάσει» την πολυπρόσωπη άμυνα των βυσσινί με το 0-0 να παραμένει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα.

Νέα «γκέλα» λοιπόν για τον Δικέφαλο, ο οποίος μετά τον Πανσερραϊκό μένει χωρίς γκολ και απέναντι στην ΑΕΛ και τώρα... τρέχει.

Στους 27 βαθμούς οι «ασπρόμαυροι» με τον Ολυμπιακό να έχει ένα παιχνίδι λιγότερο και να υποδέχεται αύριο (14/12) στο Ρέντη τον Αστέρα Τρίπολης.