Όλα μηδέν στου Ρέντη

Ολυμπιακός Β και Athens Kallithea έμειναν στο 0-0, σε ένα κακό παιχνίδι, που είχε ελάχιστες φάσεις.

Το πρώτο ημίχρονο κινήθηκε σε πολύ μέτρια επίπεδα θεάματος, καθώς σημειώθηκαν ελάχιστες φάσεις μπροστά από τις δύο εστίες. Ο Ολυμπιακός Β είχε μια ελαφρά υπεροχή, αλλά χωρίς να μπορεί να απειλήσει.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η εικόνα του αγώνα βελτιώθηκε, με την Καλλιθέα να σημειώνει ένα γκολ στο 66' που δεν μέτρησε για επιθετικό φάουλ, ενώ στο 70' ένα σουτ του Μπιλάλ το έδιωξε σε κόρνερ ο Παπαδόπουλος. Ένα σουτ του Μαρτίνη δεν βρήκε στόχο στο 76'.

Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Λιάτσος, Ζουγλής, Κουτσογούλας, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Τουφάκης, Κουτσίδης, Ρολάκης.

Athens Kallithea (Οφρυδόπουλος): Παπαδόπουλος, Φροσύνης, Μαυριάς, Παϊσάο, Σωτηράκος, Προδρομίτης, Πασαλίδης, Γκολφίνος, Μεταξάς, Ματίγια, Ντεντάκης.