ΠΑΟΚ: Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία για Ατρόμητο - Τα νεότερα από τους τραυματίες

Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο (14/12 18:00) ολοκληρώθηκε με τους πέντε τραυματίες να παραμένουν στα «πιτς».

Η μίνι προετοιμασία του Δικεφάλου ολοκληρώθηκε με πρωϊνή προπόνηση στη Νέα Μεσημβρία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να βλέπει τους Λόβρεν , Πέλκας , Γιακουμάκη , Σάστρε και Μιχαηλίδη να υποβάλλονται σε θεραπεία και να μην ταξιδεύουν για την Αθήνα.

Η τελευταία πρόβα, περιελάμβανε δουλειά στο τακτικό κομμάτι και ειδικό πρόγραμμα για τις στατικές φάσεις. Η ομάδα θα αναχωρήσει το απόγευμα με πτήση για την Αθήνα, όπου αύριο (14/12 18:00) στο γήπεδο του Περιστερίου αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο για την 14η αγωνιστική (πρώτη του δευτέρου γύρου) της Super League.