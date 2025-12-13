Τσατάλης: «Περνά αντιφατικά μηνύματα στους διαιτητές ο Λανουά - Αναλύει παρόμοιες φάσεις ανάλογα με το ποιες ομάδες αφορούν… » (vid)

Ο Διευθυντής Επικοινωνίας της ΠΑΕ ΑΕΚ Τάσος Τσατάλης έστειλε το δικό του μήνυμα για την ανάλυση των φάσεων από τον Στεφάν Λανουά, τονίζοντας με συγκεκριμένα παραδείγματα πως ο Γάλλος αρχιδιαιτητής «κατά δικιά του επιλογή περνά αντιφατικά μηνύματα στους διαιτητές για παρόμοιες φάσεις».

Μάλιστα ο Τάσος Τσατάλης τονίζει πως οι διαφορετικές αναλύσεις σε παρόμοιες φάσεις του κ. Λανουά συμβαίνουν «ανάλογα με το ποιες ομάδες αφορά» και επίσης παραθέτει συγκεκριμένα παραδείγματα που συμβαίνει αυτό την φετινή περίοδο.

Ξεκινώντας από το γκολ του Ορμπελίν Πινέδα που ακυρώθηκε για χέρι στη Λάρισα μέχρι το τέρμα του Λούκα Γιόβιτς στο πρόσφατο παιχνίδι με τον Ατρόμητο το οποίο επίσης ακυρώθηκε για χέρι του Ζοάο Μάριο σε πρώτο χρόνο που είδαν Ζαμπαλάς - Τσακαλίδης (VAR).

«Ο κ. Λανουά στην μια περίπτωση (Κηφισιά – Άρης) λέει ότι το γκολ έπρεπε να μετρήσει, παρότι η μπάλα πάει στον σκόρερ από το χέρι συμπαίκτη του. Στην άλλη περίπτωση του γκολ του Ζοάο Μάριο, μας λέει ότι παρότι συμβαίνει το ίδιο, το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Γιατί; Απάντηση δεν υπάρχει», αναφέρει μεταξύ άλλων ο υπεύθυνος Τύπου της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Αναλυτικά η ανάρτηση του, στην οποία υπάρχει και σχετικό βίντεο με την καταγραφή των φάσεων που περιγράφει, θέλοντας να τονίσει πως υπάρχει ένα πρωτάθλημα δύο μέτρων και δυο σταθμών, με όλες τις αποφάσεις κατά της ΑΕΚ:

«Τέταρτη αγωνιστική της φετινής σεζόν. Ο κ. Λανουά αναλύει στο καθιερωμένο βίντεο της εβδομάδας, τις δύο φάσεις ακυρωμένων γκολ στο ΑΕΛ – ΑΕΚ και στο Κηφισιά – Άρης. Για το πρώτο ματς λέει ότι καλώς ακυρώθηκε το γκολ του Πινέδα, καθώς (παρότι ξεκάθαρο πλάνο που να δείχνει την επαφή και να δημοσιοποιήθηκε, δεν υπήρξε ποτέ) η μπάλα βρήκε στο χέρι του.

Για το γκολ της Κηφισιάς, πάει σε σύγκριση με το γκολ του Πινέδα και μας λέει ότι κακώς ακυρώθηκε.

Γιατί η μπάλα βρήκε μεν στο χέρι του Τετέ, όμως δεν μπήκε γκολ από αυτόν, αλλά από τον συμπαίκτη του στον οποίο πήγε από το χέρι του Τετέ η μπάλα (το χέρι ακούσιο).

Σχολιάζοντας την φάση του γκολ του Ζοάο Μάριο με τον Ατρόμητο, ο κ. Λανουά πάλι στο καθιερωμένο βίντεο για την δέκατη τρίτη αγωνιστική αυτή τη φορά, προβάλλει ένα πλάνο με το οποίο υποτίθεται πως κατοχυρώνεται η αίσθηση ότι υπήρξε χέρι.

Βεβαίως ούτε από αυτό το πλάνο πιστοποιείται πως το σημείο που βρίσκει η μπάλα θεωρείται βάσει κανονισμού, χέρι. Τουναντίον το πλάνο δείχνει ότι δεν είναι (ούτε χέρι, ούτε εκούσιο, ούτε σε μη φυσική θέση). Και γι΄αυτό άλλωστε η συντριπτική πλειοψηφία των σχολιαστών αποφάνθηκε ότι δεν είναι χέρι.

Ο κ. Λανουά δεν θεώρησε απαραίτητο να μας εξηγήσει. Αποφάνθηκε απλά πως είναι χέρι και έπρεπε να ακυρωθεί (παρά το γεγονός ότι στην τηλέ-διάσκεψη που ακολούθησε με όλους τους διαιτητές της αγωνιστικής, κάποιοι από αυτούς απ' ότι έχει αναφερθεί σε ρεπορτάζ αρκετών Μέσων εξέφρασαν άλλη άποψη...).

Ο κ. Λανουά στην μια περίπτωση (Κηφισιά – Άρης) λέει ότι το γκολ έπρεπε να μετρήσει, παρότι η μπάλα πάει στον σκόρερ από το χέρι συμπαίκτη του. Στην άλλη περίπτωση του γκολ του Ζοάο Μάριο, μας λέει ότι παρότι συμβαίνει το ίδιο, το γκολ δεν έπρεπε να μετρήσει. Γιατί; Απάντηση δεν υπάρχει.

Τα βάζουμε όλα αυτά μαζί σε ένα βίντεο για να βγάλει ο καθένας εύκολα τα συμπεράσματα του. Και για το τι βλέπει και για την προσέγγιση του σχολιασμού από τον επικεφαλής της ΚΕΔ.

Επίσης θυμίζουμε με πόση έμφαση είχε αναγγείλλει πέρσι ο πρόεδρος της ΕΠΟ την επιστροφή του σχολιασμού των φάσεων, με επίκεντρο να μας εξηγεί και να καταλαβαίνουμε ο κ. Λανουά. Και προφανώς όχι για να είμαστε στο «όποιος κατάλαβε, κατάλαβε» και «ό,τι κατάλαβε ο καθένας». Ενώ στην πραγματικότητα προφανώς ο αρχιδιαιτητής περνάει αντιφατικά μηνύματα στους διαιτητές, κατά δικιά του επιλογή... Για παρόμοιες φάσεις... Ανάλογα με το ποιες ομάδες αφορά...».