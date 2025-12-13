Αναγέννηση Καρδίτσας: Επιστροφή Μπουντούρη στο πόστο του τεχνικού διευθυντή

Ο Σωκράτης Μπουντούρης, που έχει γράψει ιστορία με τη φανέλα της Αναγέννησης Καρδίτσας, επιστρέψει στην ομάδα της καρδιάς του ως τεχνικός διευθυντής.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Αναγέννηση Καρδίτσας ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σωκράτη Μπουντούρη, ο οποίος αναλαμβάνει το πόστο του τεχνικού διευθυντή.

Οι συστάσεις για τον Σωκράτη είναι περιττές καθώς πρόκειται για έναν άνθρωπο που έχει συνδέσει το όνομα του με την Αναγέννηση.

Έχει τιμήσει τη φανέλα ως ποδοσφαιριστής και με την πολύτιμη εμπειρία του θα συνδράμει και αυτός στην προσπάθεια της Αναγέννησης.

Καλωσορίζουμε τον Σωκράτη στην οικογένεια της Αναγέννησης και του ευχόμαστε να έχει υγεία και πολλές επιτυχίες με την ομάδα μας!