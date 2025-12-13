«Η Ρόμα ενδιαφέρεται για τον Πιρόλα – Τόσα ζητά ο Ολυμπιακός»

Ο Λορέντσο Πιρόλα βρίσκεται στο στόχαστρο της Ρόμα, ωστόσο οι απαιτήσεις του Ολυμπιακού για να τον παραχωρήσει είναι υψηλές.

Πολύ καλή σεζόν κάνει και φέτος με τον Ολυμπιακό ο Λορέντσο Πιρόλα, έχοντας προκαλέσει το ενδιαφέρον ομάδων της χώρας του. Οι «ερυθρόλευκοι» φρόντισαν να ανανεώσουν πρόωρα το συμβόλαιο του Ιταλού στόπερ έως το 2028, με σημαντικά αυξημένες αποδοχές, για να τον κρατήσουν ευχαριστημένο.

Ωστόσο, ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ σημειώνει πως η Ρόμα ενδιαφέρεται εντόνως για την απόκτηση του Πιρόλα, ωστόσο οι Πειραιώτες ζητούν πρόταση άνω των 15 εκατ. ευρώ, προκειμένου να μπουν σε συζητήσεις με τους «τζιαλορόσι».

«Η Ρόμα ενδιαφέρεται για τον αμυντικό του Ολυμπιακού, Λορέντσο Πιρόλα. Ο ελληνικός σύλλογος, απαιτεί πάνω από 15 εκατ. ευρώ για να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις. Ο Πιρόλα πρόσφατα ανανέωσε το συμβόλαιο του με τον Ολυμπιακό», έγραψε στο Χ ο Κονούρ.

