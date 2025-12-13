ΑΕΚ: Πάρτι ο Πήλιος με το «Freed from Desire» στο αεροδρόμιο της Σαμψούντας (vid)

Ο Σταύρος Πήλιος συνέχισε τους πανηγυρισμούς για τη νίκη της ΑΕΚ επί της Σάμσουνσπορ και στο αεροδρόμιο.

Με μια σπουδαία νίκη επέστρεψε η ΑΕΚ από τη Σαμψούντα, καθώς επικράτησε 2-1 της Σάμσουνσπορ και ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον της στο Conference League. Το κλίμα στην ομάδα ήταν πανηγυρικό και στα αποδυτήρια, αλλά και στο αεροδρόμιο κατά την επιστροφή της ομάδας.

Ο Σταύρος Πήλιος έστησε το δικό του πάρτι στο αεροδρόμιο της Σαμψούντας βάζοντας το «Freed from Desire», ένα τραγούδι που έχει γίνει σύνθημα από τους οπαδούς της ΑΕΚ.