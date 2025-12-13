Στα Ψαχνά η Καλαμάτα – Με Καβάλα ο ΠΑΟΚ Β

Με μεγάλο ενδιαφέρον αρχίσει σήμερα η δράση της 14ης αγωνιστικής στη Super League 2 με πέντε αναμετρήσεις.

Ο ΠΑΟΚ Β αντιμετωπίζει στη Χαλάστρα την Καβάλα, με τις δύο ομάδες να ψάχνουν τη νίκη, ενώ ο Νέστος κοντράρεται στη Χρυσούπολη με τον Καμπανιακό. Στον Β’ Όμιλο, η Καλαμάτα φιλοξενείται στα Ψαχνά από το Αιγάλεω, ενώ ο Ολυμπιακός Β, με νέο τεχνικό τον Ρούμπιο, υποδέχεται την Athens Kallithea. Η Ελλάς Σύρου θέλει να δώσει συνέχεια στις καλές της εμφανίσεις, παίζοντας κόντρα στη Μαρκό.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής:

Α’ όμιλος

Σάββατο 13/12

15:00 Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός (sportal.gr)

15:00 ΠΑΟΚ Β – Καβάλα (sportal.gr)

Κυριακή 14/12

14:00 Νίκη Βόλου – Αστέρας AKTOR B (ACTION24)

15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα (sportal.gr)

15:00 Ηρακλής – Μακεδονικός (sportal.gr)

Β’ όμιλος

Σάββατο 13/12

13:00 Ολυμπιακός Β – Athens Kallithea (athletiko.gr)

13:30 Ελλάς Σύρου – Μαρκό (sportal.gr)

14:00 Αιγάλεω – Καλαμάτα (ACTION24)

Κυριακή 14/12

15:00 Ηλιούπολη – Πανιώνιος (sportal.gr)

15:00 Χανιά – Παναργειακός (sportal.gr)

