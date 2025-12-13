Σκηνές «χάους» στην περιοδεία του Μέσι στην Ινδία (vids)

Εικόνες ντροπής κατά την επίσκεψη του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία

Το λαμπερό "τουρ" του Λιονέλ Μέσι στην Ινδία ξεκίνησε σήμερα (13/12) μέσα σε... χαοτικό κλίμα, καθώς πλήθος οπαδών έσπασε τα καθίσματα και τα πέταξε στο γήπεδο, μετά την σύντομη επίσκεψη του «pulga» στο γήπεδο της Σολτ Λέικ στην Καλκούτα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Ο Μέσι βρίσκεται στην Ινδία στο περιθώριο περιοδείας κατά την οποία έχει προγραμματιστεί να δει συναυλίες, σεμινάρια ποδοσφαίρου νέων, ένα τουρνουά πάντελ και να λάβει μέρος σε φιλανθρωπικές πρωτοβουλίες σε εκδηλώσεις στην Καλκούτα, στην Χαϊντεραμπάντ, στην Βομβάη και στο Νέο Δελχί.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα στα ινδικά ΜΜΕ, ο θριαμβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 έκανε τον γύρο του γηπέδου χαιρετώντας τους οπαδούς, όμως σύντομα περικυκλώθηκε από μια μεγάλη ομάδα κόσμου και έφυγε 20 λεπτά μετά την άφιξή του.

Σε βίντεο του ANI φαίνονται οπαδοί να πετούν σκισμένα καθίσματα του σταδίου και άλλα αντικείμενα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ αρκετοί που είχαν σκαρφαλώσει πάνω από έναν φράχτη που περιέβαλλε το γήπεδο, πετούσαν αντικείμενα.

«Μόνο αξιωματούχοι και παράγοντες περικύκλωναν τον Μέσι. Γιατί μας κάλεσαν τότε. Πήραμε ένα εισιτήριο για 12 χιλιάδες ρουπίες (σ.σ. 132,51 δολάρια), αλλά δεν μπορέσαμε καν να δούμε το πρόσωπό του», τόνισε διαμαρτυρόμενος ένας οπαδός στο γήπεδο, μιλώντας στο ινδικό πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Shocking beyond belief to see what’s happened at the Messi event in Kolkata’s Salt Lake Stadium. This is what happens when organisers try to swarm the star attraction with VIPs and friends. People who paid didn’t even catch a glimpse of Messi and just thank god the mess didn’t… pic.twitter.com/gAfcfx1WC6 — Vikrant Gupta (@vikrantgupta73) December 13, 2025