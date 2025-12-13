Άρης: Οι σκέψεις του Χιμένεθ για την τριάδα του κέντρου και ο ρόλος του Γένσεν

Γρίφος για δυνατούς λύτες η ενδεκάδα του Άρη απέναντι στον Ολυμπιακό - Οι δοκιμές του Χιμένεθ ενόψει του ντέρμπι

Ο Μανόλο Χιμένεθ σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένος, τόσο από την απόδοση των παικτών του το τελευταίο διάστημα, όσο και από τις διαθέσιμες επιλογές που έχει στα χέρια του, αναφορικά με τα πρόσωπα, ενόψει Ολυμπιακού. Οι απουσίες πολλές και οι θέσεις που πρέπει να καλυφθούν συγκεκριμένες.

Στο τέρμα ο Αθανασιάδης θα πρέπει να θεωρείται δεδομένος, ένεκα και των ενοχλήσεων του Διούδη, μετά το ντέρμπι της Τούμπας. Στην τετράδα της άμυνας οι Φρίντεκ - Φαντικά είναι διαθέσιμοι, μαζί με τον Τεχέρο, για τις πλάγιες θέσεις, ενώ Άλβαρο και Ρόουζ είναι οι μόνοι που βρίσκονται στη διάθεση του για τα στόπερ.

Στον άξονα, οι Μόντσου, Ράσιτς και Γαλανόπουλος κερδίζουν έδαφος για θέση βασικών στο παιχνίδι, με τον Γένσεν να είναι υποψήφιος μαζί τους, είτε ως επιτελικός, είτε ως εξτρέμ, αλλά και ως... αιχμή του δόρατος, στην επίθεση. Πέρεθ και Ντούντου έχουν πολλές πιθανότητες με τη σειρά τους να ξεκινήσουν στα εξτρέμ, για τον δεύτερο όμως, όλα θα εξαρτηθούν από τις διαθέσεις του Ανδαλουσιάνου τεχνικού αναφορικά με τον Γένσεν.