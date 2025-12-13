Μάχη στη Λιβαδειά – Δοκιμασίες για ΟΦΗ, Κηφισιά

Με τρία παιχνίδια ανοίγει το Σάββατο η αυλαία στην 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Η δράση στον δεύτερο γύρο της Stoiximan Super League με τρεις δυνατές αναμετρήσεις. Η αρχή γίνεται από τη Λιβαδειά, όπου ο φορμαρισμένος Λεβαδειακός υποδέχεται στις 17:00 την ΑΕΛ. Οι Βοιωτοί θέλουν τη νίκη για να παραμείνουν στην τετράδα, ενώ οι «βυσσινί» κάνουν ένα νέο ξεκίνημα με τον Σάββα Παντελίδη στον πάγκο, ελπίζοντας σε ένα θετικό αποτέλεσμα.

Στις 18:00 ο ΟΦΗ κοντράρεται με τον Πανσερραϊκό στο Παγκρήτιο, σε ένα ματς που η νίκη έχει διπλή αξία. Οι Κρητικοί μετρούν έξι ήττες στις επτά τελευταίες αγωνιστικές, ενώ δεν έχουν πάρει ακόμα ένα τρίποντο στην έδρα τους. Τα «λιοντάρια» βρίσκονται σε ακόμα χειρότερη θέση, καθώς μετρούν επτά σερί ήττες και χρειάζονται βαθμούς για να ελπίζουν σε παραμονή.

Στο γήπεδο της Νεάπολης, η Κηφισιά στις 20:00 φιλοξενεί τον Αστέρα Aktor, με τις δυο ομάδες να έχουν ως στόχο τη συμμετοχή στα Play Off 5-8. Η αθηναϊκή ομάδα θέλει τη νίκη για να μείνει στη σωστή τροχιά, ενώ οι Αρκάδες θέλουν να επεκτείνουν το αήττητο σερί τους με τον Κρις Κόουλμαν στον πάγκο, σε έξι ματς.

Αναλυτικά το πρόγραμμα και οι μεταδόσεις της 14ης αγωνιστικής:

Σάββατο 13 Δεκεμβρίου

17:00 Λεβαδειακός – ΑΕΛ Novasports 2

18:00 ΟΦΗ – Πανσερραϊκός Cosmote Sport 2

20:00 ΑΕ Κηφισιά – Αστέρας Aktor Cosmote Sport 1

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου

17:30 Παναιτωλικός – ΑΕΚ Cosmote Sport 1

18:00 Ατρόμητος – ΠΑΟΚ Novasports 2

20:00 Άρης – Ολυμπιακός Novasports Prime

21:00 Παναθηναϊκός – Βόλος ΝΠΣ Cosmote Sport 1

Η βαθμολογία

1. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 13 34

2. ΠΑΟΚ 13 32

3. ΑΕΚ 13 31

4. ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 13 22

5. ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ 13 22

6. ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 12 19

7. ΑΡΗΣ 13 16

8. ΚΗΦΙΣΙΑ 13 16

9. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 13 15

10. ASTERAS AKTOR 13 12

11. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 13 9

12. ΟΦΗ 12 9

13. ΑΕΛ NOVIBET 13 8

14. ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ 13 5