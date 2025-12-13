Αρτέτα για Γκιόκερες: «Του πήρε λίγο χρόνο να προσαρμοστεί αλλά τα γκολ θα έρθουν»

Ο προπονητής της Άρσεναλ, Μικέλ Αρτέτα κλήθηκε να σχολιάσει τις εμφανίσεις του Βίκτορ Γκιόκερες, εκφράζοντας την σιγουριά του ότι ο Σουηδός επιθετικός θα αρχίσει να σκοράρει πιο συχνά.

O Γκιόκερς, μετά από ένα μεταγραφικό σίριαλ που διήρκεσε όλο το καλοκαίρι, μετακόμισε από την Σπόρτινγκ Λισαβόνας στην Άρσεναλ, όμως σε 18 εμφανίσεις με τους «κανονιέρηδες» έχει σκοράρει μόλις έξι γκολ.

Ο Μίκελ Αρτέτα ρωτήθηκε για την εμφανίσεις του Σουηδού επιθετικού, με τον προπονητή της Άρσεναλ, να δηλώσει ότι ο Γκιόκερες στη συνέχεια της σεζόν θα σκοράρει πιο πολλά γκολ.

«Του πήρε λίγο χρόνο στην αρχή επειδή είναι διαφορετικό πρωτάθλημα, διαφορετικές απαιτήσεις. Δεν ήταν μαζί μας στην προετοιμασία και τώρα αρχίζει να αποκτά λίγη περισσότερη σιγουριά.

Τα γκολ θα έρθουν και θα είμαστε πολύ ευχαριστημένοι μαζί του στο υπόλοιπο της σεζόν, είμαι βέβαιος για αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Άρσεναλ.