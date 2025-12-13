Ο Λιβάκοβιτς αρνείται να αγωνιστεί με την Τζιρόνα λόγω Μουντιάλ

Ο προπονητής της Τζιρόνα, Μίτσελ, αποκάλυψε ότι ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς αρνήθηκε να αγωνιστεί με την ομάδα, καθώς επιθυμεί να διατηρήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας μετακίνησης που θα αυξήσει τις πιθανότητές του να βρίσκεται στην αποστολή της εθνικής Κροατίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Ο 30χρονος τερματοφύλακας, διεθνής με 71 συμμετοχές και μέλος της Κροατίας που έφτασε στον τελικό του Μουντιάλ το 2018, εντάχθηκε στην Τζιρόνα τον Σεπτέμβριο με τη μορφή δανεισμού από τη Φενερμπαχτσέ, μετά την απόκτηση του Έντερσον από τον τουρκικό σύλλογο.

Ωστόσο, δεν έχει ακόμη πραγματοποιήσει επίσημη εμφάνιση με την ισπανική ομάδα, με τον Πάουλο Γκαζανίγα να αποτελεί την πρώτη επιλογή του Μίτσελ κάτω από τα δοκάρια.

Σύμφωνα με τους κανονισμούς της FIFA, ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να εγγραφεί σε έως τρεις συλλόγους μέσα στην ίδια σεζόν, αλλά να αγωνιστεί επίσημα μόνο σε δύο, γεγονός που επηρεάζει άμεσα τις επιλογές του Λιβάκοβιτς.

«Ο Λιβάκοβιτς είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος, όμως έχει διαφορετικό χρονοδιάγραμμα και στόχους από την Τζιρόνα», δήλωσε ο Μίτσελ. «Χρειάζεται να παίξει στο Παγκόσμιο Κύπελλο, όχι στην Τζιρόνα.

Μου το είπε ο ίδιος. Μου εξήγησε ότι δεν ήθελε να είναι εδώ και ότι ήθελε να αγωνιστεί σε άλλη ομάδα, γιατί αν έπαιζε με την Τζιρόνα, δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί αλλού».

Ο Ισπανός τεχνικός αποκάλυψε επίσης ότι ο Κροάτης τερματοφύλακας αρνήθηκε να αγωνιστεί στην ήττα με 2-1 από την Ουρένσε, ομάδα τρίτης κατηγορίας, για το Κύπελλο Ισπανίας, με αποτέλεσμα ο Γκαζανίγα να αγωνιστεί παρά το γεγονός ότι ήταν άρρωστος.

«Ήταν προγραμματισμένο να παίξει, αλλά μου είπε ότι δεν θα το κάνει», πρόσθεσε ο Μίτσελ. «Ο Γκαζανίγα έπαιξε με γρίπη και πυρετό 38 βαθμών. Αυτή τη στιγμή έχω μόνο έναν διαθέσιμο τερματοφύλακα. Μέχρι τη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, ξέρουμε ότι έχουμε πρόβλημα».