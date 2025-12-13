Προπονητής του μήνα στην Premier League o Μαρέσκα

Η Τσέλσι ολοκλήρωσε αήττητη τον Νοέμβριο στην Premier League, σκαρφαλώνοντας μέχρι τη 2η θέση της βαθμολογίας, με τον Έντζο Μαρέσκα να παίρνει το βραβείο του προπονητή του μήνα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια του Νοεμβρίου, η Τσέλσι έδωσε 4 αναμετρήσεις απέναντι σε Τότεναμ (νίκη της Τσέλσι με 1-2), Γουλβς (νίκη με 3-0), Μπέρνλι (νίκη με 2-0) και Άρσεναλ (ισοπαλία 1-1), ανεβαίνοντας μέχρι τη 2η θέση της Premier League και το -6 από τους «Κανονιέρηδες».

Ο Ιταλός προπονητής έχει μεταμορφώσει την εικόνα της Τσέλσι από τη στιγμή που την ανέλαβε, και οι «Μπλε» βελτιώνονται συνεχώς, με αποκορύφωμα την μαγική εμφάνιση και τη νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα με 3-0 και άλλα τρια ακυρωθέντα γκολ.