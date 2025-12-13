Σε τροχιά Ευρώπης η Ανζέ

Η Αζνέ κατάφερε να κάνει επίδειξη δύναμης απέναντι στην Ναντ, καθώς πήρε άνετη νίκη με 4-1 και έκανε τεράστιο βήμα για την είσοδο της στις θέσεις που οδηγούν στην Ευρωπή.

Η Ανζέ συνεχίζει την ανοδική πορεία της στη γαλλική Ligue 1 και με την τέταρτη νίκη της στα τελευταία πέντε παιχνίδια της, αυτή τη φορά επί της ουραγού Ναντ με 4-1 στο πρώρο χρονικά ματς της 16ης αγωνιστικής, «σκαρφάλωσε» στην 9η θέση του βαθμολογικού πίνακα και πλησιάζει τις θέσεις που οδηγούν στα Κύπελλα Ευρώπης της επόμενης σεζόν.

Οι γηπεδούχοι ήταν κυριαρχικοί στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα, προηγήθηκαν με 2-0 χάρις στα γκολ των Αμπντελί (17′ πέναλτι) και Σερίφ (60′), όμως η Ναντ ξαναμπήκε στο ματς με το τέρμα του Σεντονζέ στο 81′.

Ο Τζιμπιρίν στο 87′, ωστόσο, έβαλε τους τίτλους… τέλους στο παιχνίδι διαμορφώνοντας το 3-1, για να βάλει το «κερασάκι στην τούρτα» ο Ραολισόα στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων.