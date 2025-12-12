ΠΑΟΚ: Ξεκίνησε την προετοιμασία για Περιστέρι με πέντε απουσίες

Μετ΄εμποδίων ξεκίνησε η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενόψει Ατρομήτου (14/12 18:00), με τους Πέλκα, Λόβρεν, Γιακουμάκη, Μιχαηλίδη και Σάστρε να υποβάλλονται σε θεραπεία.

Όπως αναφέρουν οι Θεσσαλονικείς:

«Μετά από έναν απαιτητικό ευρωπαϊκό αγώνα στη Βουλγαρία ο Δικέφαλος επέστρεψε στη βάση του και έπιασε δουλειά για την επόμενη πρόκληση.

Εκτός έδρας μάχη με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι και η προετοιμασία ξεκίνησε το απόγευμα της Παρασκευής (12.12) στη Νέα Μεσημβρία.

Οι παίκτες που βρέθηκαν στην αρχική 11άδα κόντρα στη Λουντογκόρετς ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας κι αποκατάστασης στο γυμναστήριο και την πισίνα.

Οι υπόλοιποι δούλεψαν στο γήπεδο στην κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας μέσα από ασκήσεις και έπαιξαν οικογενειακό διπλό.

Οι Λόβρεν , Πέλκας , Γιακουμάκης , Σάστρε και Μιχαηλίδης υποβλήθηκαν σε θεραπεία.

Ο ΠΑΟΚ το Σάββατο (13.12) θα προπονηθεί στις 10:30 και το απόγευμα θα αναχωρήσει με πτήση τσάρτερ από το αεροδρόμιο Μακεδονία για Αθήνα.»