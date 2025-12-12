Με αυξημένα ποσοστά η αποδοχή της διοίκησης της ΕΠΟ στη Γενική Συνέλευση

Παρότι έχει αναλάβει ήδη 1,5 χρόνο τα καθήκοντα της, η διοίκηση της ΕΠΟ είχε αυξημένα ποσοστά αποδοχής των πεπραγμένων της στην ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, σε σχέση με τις εκλογές που είχαν γίνει.

Τόσο ο διοικητικός, όσο και ο οικονομικός απολογισμός της ΕΠΟ πέρασαν με πολύ μεγάλη και απόλυτη πλειοψηφία αντίστοιχα στη σημερινή Τακτική ετήσια Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε σχέση με τις εκλογές όπου είχε λάβει 87% των ψήφων ο Μάκης Γκαγκάτσης (όντας μόνος υποψήφιος), στη ΓΣ αυξήθηκε σε 91,3% το ποσοστό της διοίκησης του.

Το οποίο προφανώς και είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, ιδίως αν λάβουμε υπόψιν μας ότι βρίσκεται ήδη 1,5 χρόνο στη διοίκηση, δείχνοντας ότι αντί να έχει φθορά, όπως θα ήταν λογικό, τα ποσοστά του είναι αυξημένα.