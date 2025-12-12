﻿Υποβιβάζεται από την κατηγορία Elite της UEFA ο Σιδηρόπουλος!

Στο ίδιο ξένο δημοσίευμα που ασχολείται επισταμένως με θέματα διαιτησίας, αναφέρεται ότι προήχθησαν στην ελίτ κατηγορία Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι που την Κυριακή (14/12) θα σφυρίξει το ματς Αρης-Ολυμπιακός και οι Έρικ Λάμπρεχτς (Βέλγος), Κρίστοφερ Καβανάγχ (Αγγλος), Νίκολας Γουόλς (Σκοτζέζος), Ντονάτας Ρούμσας (Λιθουανός) και Ράντε Ομπέρνοβιτς (Σλοβένος).
Επίσης αναφέρει ότι η Αναστασία Μυλοπούλου προήχθη στην πρώην κατηγορία γυναικών διαιτητών.
Ακολουθεί η αναδημοσίευση του δημοσιεύματος στο τέλος του οποίου αναφέρεται ότι οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες, ωστόσο η διαδικασία των "νέων πινάκων" δεν έχει ολοκληρωθεί.
Μια εξέλιξη που ενδεχομένως να οδηγήσει τον Σιδηρόπουλο εκτός διαιτησίας καθώς πλέον αποσύρεται και από την UEFA η στήριξη προς το πρόσωπό του θεωρώντας πως δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που υπάρχουν από έναν (πρώην πλέον) Elite.
New UEFA Elite Category Referees
Men
Erik Lambrechts BEL
Christopher Kavanagh ENG
Nicolas Walsh SCO
Sven Jablonski GER
Donatas Rumšas LTU
Rade Obrenović SVN
Women
Emanuela Rusta ALB
New UEFA First Category Referees
Men
Jasper Vergoote BEL
Radoslav Gidzhenov BUL
Patrik Kolarić CRO
Javier Alberola Rojas ESP
Jérémie Pignard FRA
Daniel Schlager GER
Rob Hennessy IRL
Andrea Colombo ITA
Edgars Maļcevs LVA
Ishmael Barbara MLT
Miloš Milanović SRB
Michal Očenáš SVK
Martin Matoša SVN
Oleksii Derevinskiy UKR
Women
Emily Heaslip ENG
Tatyana Sorokopudova KAZ
Filipa Pereira Cunha POR
Milica Milovanović SRB
Anastasya Mylopoulou GRE
Martina Molinaro ITA
María Eugenia Gil Soriano ESP
Sofiya Prychyna UKR
Karoline Marie Jensen NOR
Vanja Janković SVN
Demotion from Elite to Category 1:
Men
Anastasios Sidiropoulos GRE