﻿Υποβιβάζεται από την κατηγορία Elite της UEFA ο Σιδηρόπουλος!

Eκτός της κατηγορίας των elite διαιτητών της UEFA θα βρεθεί από την 1/1/2026 ο Τάσος Σιδηρόπουλος σύμφωνα με το law5-theref.blogspot.com,

Στο ίδιο ξένο δημοσίευμα που ασχολείται επισταμένως με θέματα διαιτησίας, αναφέρεται ότι προήχθησαν στην ελίτ κατηγορία Γερμανός Σβεν Γιαμπλόνσκι που την Κυριακή (14/12) θα σφυρίξει το ματς Αρης-Ολυμπιακός και οι Έρικ Λάμπρεχτς (Βέλγος), Κρίστοφερ Καβανάγχ (Αγγλος), Νίκολας Γουόλς (Σκοτζέζος), Ντονάτας Ρούμσας (Λιθουανός) και Ράντε Ομπέρνοβιτς (Σλοβένος).

Επίσης αναφέρει ότι η Αναστασία Μυλοπούλου προήχθη στην πρώην κατηγορία γυναικών διαιτητών.

Ακολουθεί η αναδημοσίευση του δημοσιεύματος στο τέλος του οποίου αναφέρεται ότι οι πληροφορίες είναι αξιόπιστες, ωστόσο η διαδικασία των "νέων πινάκων" δεν έχει ολοκληρωθεί.

Μια εξέλιξη που ενδεχομένως να οδηγήσει τον Σιδηρόπουλο εκτός διαιτησίας καθώς πλέον αποσύρεται και από την UEFA η στήριξη προς το πρόσωπό του θεωρώντας πως δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που υπάρχουν από έναν (πρώην πλέον) Elite.

New UEFA Elite Category Referees

Men

Erik Lambrechts BEL

Christopher Kavanagh ENG

Nicolas Walsh SCO

Sven Jablonski GER

Donatas Rumšas LTU

Rade Obrenović SVN

Women

Emanuela Rusta ALB

New UEFA First Category Referees

Men

Jasper Vergoote BEL

Radoslav Gidzhenov BUL

Patrik Kolarić CRO

Javier Alberola Rojas ESP

Jérémie Pignard FRA

Daniel Schlager GER

Rob Hennessy IRL

Andrea Colombo ITA

Edgars Maļcevs LVA

Ishmael Barbara MLT

Miloš Milanović SRB

Michal Očenáš SVK

Martin Matoša SVN

Oleksii Derevinskiy UKR

Women

Emily Heaslip ENG

Tatyana Sorokopudova KAZ

Filipa Pereira Cunha POR

Milica Milovanović SRB

Anastasya Mylopoulou GRE

Martina Molinaro ITA

María Eugenia Gil Soriano ESP

Sofiya Prychyna UKR

Karoline Marie Jensen NOR

Vanja Janković SVN

Demotion from Elite to Category 1:

Men

Anastasios Sidiropoulos GRE