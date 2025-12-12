Μπιανκόν: «Όλοι έπαιξαν καλά κόντρα στην Καϊράτ - Έχουμε δύο ακόμη τελικούς»

Για τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα μιλησε ο Ζουλιάν Μπιανκόν, με τον Γάλλο να αναφέρει πως όλη η ομάδα, απο τον από τον τερματοφύλακα ως τους επιθετικούς έπαιξε καλά, ενώ τόνισε πως οι «ερυθρόλευκοι» έχουν δύο ακόμη «τελικούς» για την πρόκριση.

Όσα ειπε ο Μπιανκόν στο «Qsport» μετά το τέλος του αγώνα με την Καϊράτ:



«Μια μεγάλη μάχη εναντίον ενός δυνατού αντιπάλου σε ειδικές συνθήκες, σε ένα συνθετικό χλοοτάπητα. Και νομίζω, ότι τα πήγαμε πολύ καλά. Καταφέραμε να βρούμε έναν τρόπο να κερδίσουμε τον αγώνα. Το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί. Μπροστά μας έχουμε δύο ακόμη τελικούς και ελπίζω για το καλύτερο.



Νομίζω, ότι το σημείο καμπής ήταν όταν πετύχαμε το πρώτο γκολ. Μετά από αυτό, τα πράγματα έγιναν πιο εύκολα, επειδή ξέραμε ότι είχαμε προβάδισμα ενός γκολ και στη συνέχεια, αμυνθήκαμε πολύ καλά και μείναμε ενωμένοι ως ομάδα. Φυσικά, αυτό το γκολ μας έβαλε σε καλύτερη θέση για να ολοκληρώσουμε τον αγώνα. Στο τέλος, κερδίσαμε με 1-0, οπότε όλα είναι καλά. Παίξαμε πολύ καλά αμυντικά.



Ήμασταν δυνατοί, κερδίσαμε πολλές μονομαχίες και προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ευκαιρίες με βαθιές μπαλιές. Αλλά το πιο σημαντικό είναι, ότι κρατήσαμε την εστία μας ανέπαφη και, φυσικά, κερδίσαμε τον αγώνα. Νομίζω, ότι όλοι έπαιξαν πολύ καλά, από τον τερματοφύλακα μέχρι τους επιθετικούς.



Στην πίεση που ασκήσαμε, στις μονομαχίες μας, στον τρόπο που παίξαμε με την μπάλα και στις ευκαιρίες που δημιουργήσαμε. Κερδίσαμε μόνο 1-0, αλλά θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει περισσότερα. Αλλά το πιο σημαντικό είναι οι τρεις βαθμοί, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι», ήταν τα λόγια του Μπιανκόν.