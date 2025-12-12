Τέλος καλό όλα καλά (;) για Λίβερπουλ και Σαλάχ: Επέστρεψε στην αποστολή των Reds!

Τέλος καλό όλα καλά (;) για Λίβερπουλ και Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σταρ είχε συζήτηση με τον Άρνε Σλοτ και όπως φαίνεται έληξε η μεταξύ τους κόντρα, καθώς επέστρεψε στην αποστολή των Reds ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (13/12) κόντρα στη Μπράιτον.
Όπως αναφέρει η «Αthletic», οι δύο άνδρες τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα στη συζήτηση που είχαν και έβαλαν στην άκρη όποιες διαφορές είχαν για το καλό της ομάδας, με τον Σαλάχ να είναι ξανά έτοιμος να βοηθήσει τη Λίβερπουλ.
Άλλωστε, ο ίδιος ο Σλοτ ήταν αυτός που είχε αποκαλύψει πως θα έχει συζήτηση με τον 33χρονο και πως αν όλα κυλούσαν ομαλά, τότε θα επέστρεφε και κανονικά στην αποστολή της ομάδας
Mohamed Salah has been recalled to the Liverpool squad for Saturday’s Premier League clash with Brighton at Anfield following positive discussions with Arne Slot.— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) December 12, 2025
Full story from @JamesPearceLFC
🔗 https://t.co/Dxy7Vx9NB7 pic.twitter.com/Idk0MjcRx7