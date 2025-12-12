Τέλος καλό όλα καλά (;) για Λίβερπουλ και Σαλάχ: Επέστρεψε στην αποστολή των Reds!

Τέλος φαίνεται πως μπαίνει στην κόντρα μεταξύ του Άρνε Σλοτ και του Μοχάμεντ Σαλάχ, καθώς ο Αιγύπτιος επέστρεψε στην αποστολή της Λίβερπουλ.

Τέλος καλό όλα καλά (;) για Λίβερπουλ και Μοχάμεντ Σαλάχ. Ο Αιγύπτιος σταρ είχε συζήτηση με τον Άρνε Σλοτ και όπως φαίνεται έληξε η μεταξύ τους κόντρα, καθώς επέστρεψε στην αποστολή των Reds ενόψει της αναμέτρησης του Σαββάτου (13/12) κόντρα στη Μπράιτον.

Όπως αναφέρει η «Αthletic», οι δύο άνδρες τα είπαν σε πολύ καλό κλίμα στη συζήτηση που είχαν και έβαλαν στην άκρη όποιες διαφορές είχαν για το καλό της ομάδας, με τον Σαλάχ να είναι ξανά έτοιμος να βοηθήσει τη Λίβερπουλ.

Άλλωστε, ο ίδιος ο Σλοτ ήταν αυτός που είχε αποκαλύψει πως θα έχει συζήτηση με τον 33χρονο και πως αν όλα κυλούσαν ομαλά, τότε θα επέστρεφε και κανονικά στην αποστολή της ομάδας