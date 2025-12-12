Λεβαδειακός: Χωρίς Βέρμπιτς και άλλους τρεις κόντρα στη Λάρισα

Έτοιμος για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ Novibet είναι ο Λεβαδειακός, με τους Βέρμπιτς, Χάνα, Τσιμπόλα και Λαμαρανα να μένουν εκτός αποστολής

Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για την αυριανή αναμέτρηση (13/12, 17:00) με την AEL Novibet στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Νίκος Παπαδόπουλος δεν μπορεί να υπολογίζει στον τιμωρημένο Βέρμπιτς, ενώ λείπουν και οι Χάνα, Τσιμπόλα, Λαμαρανα που έχουν κάποια προβλήματα τραυματισμού.

Στην αποστολή βρίσκονται οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιβελεκίδης, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Πλέγας, Κασέμι, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Γιούριτς, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς και Παλάσιος.