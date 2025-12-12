Χίρτσελερ για Κωστούλα: «Έχει επιταχύνει την εξέλιξή του, είμαστε ικανοποιημένοι με την πρόοδό του»

Με τα καλύτερα λόγια μίλησε για τον Μπάμπη Κωστούλα ο προπονητής της Μπράιτον Φάμπιαν Χίρτσελερ.

Για την επιρροή που θα έχει η απουσία του Στέφανου Τζίμα στο χρόνο συμμετοχής του Μπάμπη Κωστούλα μίλησε ο Φάμπιαν Χίρτσελερ και μίλησε με τα καλύτερα λογια.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός της Μπράιτον εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πρόοδο του πρώην φορ του Ολυμπιακού και ανέφερε πως έχει επιταχύνει την εξέλιξή του.

«Νομίζω ότι ο ίδιος το επιτάχυνε . Κάθε φορά που έχει βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο, έχει κάνει αισθητή την παρουσία του. Όταν κρίνουμε ότι είναι έτοιμος να ξεκινήσει, θα πάρει την ευκαιρία του. Συνολικά, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι με την πρόοδό του» τόνισε ο Γερμανός τεχνικός στη συνέντευξη Τύπου πριν από τον αγώνα με τη Λίβερπουλ.