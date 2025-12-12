Ο Ντεσπόντοφ «μίλησε» στο γήπεδο και… στο SDNA (vids)

Ήταν μάλλον αναμενόμενο πως θα κρατούσε μια εμφάνιση - φωτιά για το Ράζγκραντ, εκεί όπου έχει αφήσει το αποτύπωμά του - Κίριλ Ντεσπόντοφ στο SDNA!

Με ένα γκολ και μία ασίστ προσπάθησε να οδηγήσει τον ΠΑΟΚ, όμως η απόδοσή του δεν στάθηκε αρκετή για να χαρίσει τη νίκη.

Από την ημέρα της κλήρωσης, ο Βούλγαρος εξτρέμ είχε σίγουρα ξεχωρίσει αυτό το παιχνίδι.. Στο γήπεδο όπου μεγαλούργησε και λατρεύτηκε, κάθε επαφή του με τη μπάλα συνοδευόταν από χειροκρότημα, κάτι καθόλου τυχαίο για έναν ποδοσφαιριστή που έχει αναδειχθεί πέντε φορές κορυφαίος στη Βουλγαρία, δίπλα σε θρύλους όπως ο Μπερμπάτοφ και ο Στόιτσκοφ.

Παρότι απέφυγε να απαντήσει την παραμονή του αγώνα για το αν θα πανηγύριζε σε περίπτωση γκολ, η μοίρα του είχε ήδη γράψει το 39ο λεπτό. Με εξαιρετικό τελείωμα έκανε το 1-1, επιλέγοντας όμως να μη χαρεί, κάτι που εξήγησε μετά το τέλος: «…ως ένδειξη σεβασμού».

Δεν έμεινε όμως μόνο εκεί. Πέρα από την ασίστ του στον Βολιάκο για το 1-2, δημιούργησε πέντε μεγάλες ευκαιρίες, δύο εκ των οποίων για τον Καμαρά, τον οποίο έβγαλε σε θέση βολής χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Ο ίδιος, μιλώντας στο SDNA, σχολίασε: «Το είπα και στη συνέντευξη Τύπου πως η Λουντογκόρετς μπορεί να δημιουργήσει πολλά προβλήματα σε μας. Έχουν ποιοτικούς παίκτες στο ρόστερ. Στο τέλος βέβαια μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι και τους τρεις πόντους. Δεν το καταφέραμε αλλά δεν σκύβουμε το κεφάλι. Έχουμε δύο ακόμα σημαντικά παιχνίδια κόντρα σε δύο δυνατές ομάδες, αλλά έχουμε δείξει ποιος είναι ο ΠΑΟΚ και ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε».

Για την προσωπική του εμφάνιση, είπε: «Πολύ ωραία αίσθηση. Χαίρομαι που σκόραρε και έδωσα ασίστ. Όπως είπα και στη συνέντευξη, κάνω τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα μου. Αν κάποιοι λένε ότι μπορεί να μην παίξω καλά εναντίον μιας ομάδας από την πατρίδα μου, μάλλον δεν με ξέρουν καλά. Πάντα δίνω τον καλύτερο μου εαυτό για το καλύτερο».

Για το αν είχε έξτρα κίνητρο σε αυτό το παιχνίδι; «Φυσικά και είχα έξτρα κίνητρο, αλλά όχι μόνο σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό ισχύει πάντα. Δεν μπόρεσα να σκοράρω στα πρόσφατα παιχνίδια, σκόραρα σήμερα, και ελπίζω το σημερινό να είναι ένα βήμα για να βελτιώσω την εικόνα μου».

Για το ότι δεν πανηγύρισε: «Είμαι ευγνώμων σε αυτούς. Διατηρούμε καλές σχέσεις με τη Λουντογκόρετς. Τους σέβομαι και με σέβονται, με προστάτεψαν. Πέρασα τρία υπέροχα χρόνια εδώ, με υποστήριξαν. Για αυτό δεν πανηγύρισα κιόλας, από ένδειξη σεβασμού. Έφυγα από εδώ με πολύ όμορφα συναισθήματα και ακόμα συνομιλώ με αρκετούς από την ομάδα».

Για τη συνέχεια της ομάδας: «Θα επιστρέψουμε στην Ελλάδα και θα προετοιμαστούμε όσο καλύτερα μπορούμε, να κάνουμε καλή αποθεραπεία. Να ετοιμάσουμε τα... κεφάλια μας για το παιχνίδι της Κυριακής, ένα παιχνίδι πάντα δύσκολο σε εκείνο το γήπεδο. Θα δώσουμε τα πάντα για τη νίκη».