Σε ατζέντα του «Big - 4» ο διεθνής Καζάκος εξτρέμ, Μαξίμ Σαμορόντοφ (vid)

Το SDNA έχει το παρασκηνιακό ρεπορτάζ για τον 23χρονο ποδοσφαιριστή της Αχμάτ Γκρόζνι.

Τον διεθνή Καζάκο εξτρέμ, Γκαλιμζάν Κενζέμπεκ βάζουν στην μεταγραφική ατζέντα του Ολυμπιακού δημοσιεύματα στο Καζακστάν.

Σύμφωνα με τα σχετικά ρεπορτάζ στο «στο περιθώριο του αγώνα της πειραϊκής ομάδας κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι, υπήρξε τετ α τετ του Κριστιάν Καρεμπέ με τους διοικούντες της ομάδας (Γελιμάι Σεμέι) στην οποία ανήκουν τα δικαιώματα του 22χρονου ποδοσφαιριστή που μετράει 10 συμμετοχές με 3 τέρματα στο ενεργητικό του με την Εθνική ομάδα του Καζακστάν.

Ανεξάρτητα κατά πόσον πίσω από τον καπνό, υπάρχει και πειραιώτικη…φωτιά με επίκεντρο τον εν λόγω ποδοσφαιριστή, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του SDNA υπάρχει κι έτερος διεθνής Καζάκος παίκτης που έχει προταθεί σε ομάδα του «Big – 4» κι εξετάζεται.

Και το όνομα αυτού, Μαξίμ Σαμορόντοφ.

Γεννημένος στις 29 Ιουνίου 2002, ο 23χρονος δεξιός εξτρέμ αγωνίζεται από το καλοκαίρι του 2024 στη Ρωσία με τη φανέλα της Αχμάτ Γκρόζνι και μετρά συνολικά 10 γκολ – 8 ασίστ σε 54 αγώνες.

Πριν από την Αχμάτ Γκρόζνι (με την οποία έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2028) έπαιξε στην Ακτόμπε (24 γκολ – 19 ασίστ – 120 ματς) ενώ μετρά 29 συμμετοχές (4 γκολ) με την Εθνική ομάδα του Καζακστάν.

Παρακολουθήστε σε δράση τον Μαξίμ Σαμορόντοφ.