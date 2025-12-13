Το moneygoal του Λεβαδειακού που αλλάζει το παιχνίδι!

H επίθεση του Λεβαδειακού τα… έσπασε στον πρώτο γύρο, αλλά οι επιδόσεις του γίνονται ακόμη πιο εκκωφαντικές, σε ευρωπαϊκό μάλιστα επίπεδα, αν μπει στην κουβέντα και η χρηματιστηριακή αξία των ομάδων. Το SDNA αναλύει…

Οι Βοιωτοί έγραψαν ιστορία στον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Όχι μόνο γιατί πραγματοποίησαν την κορυφαία δική τους εκκίνηση ever, βρισκόμενοι στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, αλλά και γιατί έγιναν η πρώτη επαρχιακή ομάδα στα χρονικά της Α’ Εθνικής/Super League που καταφέρνει να έχει την κορυφαία επίθεση. Κανείς ποτέ δεν πέτυχε κάτι ανάλογο.

Με 31 γκολ σε 13 ματς, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου πρόσφερε μοναδικές ποδοσφαιρικές παραστάσεις, αφού σκόραρε κατά μ.ο. σχεδόν 2,5 γκολ ανά ματς. Άφησε πίσω της τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό των 30 γκολ, τον 2ο ΠΑΟΚ των 29 γκολ, χαώδης η διαφορά με την 3η ΑΕΚ των 19 τερμάτων, αλλά και με τον 6ο Παναθηναϊκό που επίσης σημείωσε 19 γκολ σε 12 ματς.

Επίσης αξιοσημείωτο όμως το γεγονός της χαώδους διαφοράς στη χρηματιστηριακή αξία των Βοιωτών και των συγκεκριμένων ομάδων. Ο Λεβαδειακός άλλωστε έχει ένα ρόστερ με αξία οκτώ, εννιά και δέκα φορές χαμηλότερη, με βάση τα στοιχεία που παραθέτει το Transfermarkt.

Συγκεκριμένα το ρόστερ του κοστολογείται στα 12,63 εκατ. ευρώ. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι Βοιωτοί έχουν καταφέρει μέσα από τη δουλειά που κάνουν να… πληρώνουν πολύ χαμηλά το σκοράρισμά τους, την ώρα που ομάδες με πολλαπλάσιο μπάτζετ -και χρηματιστηριακή αξία- δαπανούν πολλά περισσότερα χρήματα κι έχουν χειρότερες επιδόσεις.

Για παράδειγμα ο Ολυμπιακός έχει 11 φορές μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, στα 136,45 εκατ. ευρώ, ο ΠΑΟΚ βρίσκεται στα 89,25 εκατ., ο Παναθηναϊκός στα 87,15 εκατ. και η ΑΕΚ στα 70,48 εκατ. ευρώ. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι όλες αυτές οι ομάδες πληρώνουν πολύ ακριβότερα κάθε γκολ που πετυχαίνουν σε σχέση με τον Λεβαδειακό. Η διαφορά αυτή, έγκειται προφανώς στην ποιότητα της δουλειάς του καθενός.

Κοιτάζοντας το τι γίνεται σε άλλα πρωταθλήματα, προφανώς εκτός των μεγάλων ευρωπαϊκών λιγκών όπου τα μεγέθη σε όλα τα επίπεδα είναι πολύ διαφορετικά, και πάλι τα νούμερα είναι εντυπωσιακά για το επίτευγμα του Λεβαδειακού. Στην Τουρκία για παράδειγμα οι Γαλατά και Φενέρ των 32 τερμάτων έχουν ρόστερ αξίας 300+ και 292 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Κι αν στην γείτονα χώρα τα ποσά όντως ξεφεύγουν στις μεταγραφές, πηγαίνουν και στην πολύ πιο συντηρητική Βουλγαρία, όπου χθες η Λουντογκόρετς ισοφαρίστηκε στο 90’ από τον ΠΑΟΚ. Η ομάδα του Ράζγκαρντ μετράει ακριβώς 31 γκολ, όσα και ο Λεβαδειακός. Το ίδιο και η ΤΣΣΚΑ 1948. Η μεν μάλιστα σε 18 ματς και η δεύτερη σε 19, ήτοι έχουν 1,72 γκολ ανά ματς και 1,63 αντίστοιχα. Η χρηματιστηριακή αξία τους είναι στα 43,68 και 15,88 εκατ. ευρώ, ενώ η πρωτοπόρος Λέφσκι μετράει 43 γκολ σε 19 αγώνες κι έχει χρηματιστηριακή αξία 32,2 εκατ. ευρώ.

Στη Σερβία η καλύτερη επίθεση είναι του Ερυθρού Αστέρα με 54 γκολ σε 18 αγώνες, ακριβώς τρία γκολ ανά ματς μ.ο., αλλά έχει και χρηματιστηριακή αξία στα 82 εκατ. ευρώ, επτά φορές μεγαλύτερη των Βοιωτών. Η πρωτοπόρος Παρτιζάν μετράει 47 γκολ σε 18 ματς, με ρόστερ 44 εκατ. ευρώ, 3,5 φορές δηλαδή των Βοιωτών.

Περισσότερο στα κυβικά της Ελλάδας το κυπριακό πρωτάθλημα, όπου επίσης ολοκληρώθηκε μόλις ο α' γύρος. Κορυφαία επίθεση αυτή της 2ης Ομόνοιας με 29 τέρματα σε 13 αγώνες, ήτοι 2,23 τέρματα ανά ματς, έχοντας χρηματιστηριακή αξία στα 16,65 εκατ. ευρώ.

Όσο για την πρωταθλήτρια και πρωτοπόρο Πάφο, μετράει 28 τέρματα, με μ.ο. δηλαδή στα 2,15 και η αξία του ρόστερ της βρίσκεται στα 26,28 εκατ.

Στη Ρουμανία τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία έχει η Στεάουα με 48,43 εκατ. ευρώ, αλλά είναι 10η στη βαθμολογία με 27 γκολ σε 19 ματς, ήτοι 1,4 γκολ ανά αγώνα. Την κορυφαία επίθεση έχει η Ραπίντ Βουκουρεστίου με 33 γκολ σε 19 αγώνες (1,7 γκολ ανά ματς), πολύ χαμηλότερα και πάλι των Βοιωτών, με υπερδιπλάσια χρηματιστηριακή αξία (29,7 εκατ. ευρώ).

Στην Κροατία η κορυφαία επίθεση έχει επίσης 31 γκολ, αλλά σε 16 αγώνες και ανήκει στην πρωτοπόρο Ντιναμό Ζάγκρεμπ των 67,25 εκατ. ευρώ.

Όσο για το Βέλγιο, η πρωτοπόρος Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ μετράει σχεδόν τα ίδια γκολ με τους Βοιωτούς, συγκεκριμένα 32 αλλά σε 17 αγώνες κι ενώ αγωνίζεται στη League Phase του Champions League, έχοντας χρηματιστηριακή αξία 105 εκατ. ευρώ, σχεδόν εννιά φορές μεγαλύτερη.