Σλοτ για Σαλάχ: «Θα μιλήσω μαζί του και θα δούμε τι θα γίνει - Δεν έχω λόγο να μη θέλω να μείνει»

Τέλος στα πολλά σενάρια αναφορικά με το μέλλον του Μοχάμεντ Σαλάχ στη Λίβερπουλ θέλησε να βάλει ο Άρνε Σλοτ.

Για το πρόβλημα που έχει ξεσπάσει με τον Μοχάμεντ Σαλάχ μίλησε ο Άρνε Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αναμέτρησης της Λίβερπουλ με την Μπράιτον.

Συγκεκριμένα, ο τεχνικός των Reds ανέφερε πως θα έχει μία συζήτηση με τον Αιγύπτιο το βράδυ της Παρασκευής (12/12) και από αυτό θα ξεκαθαρίσουν πολλά, ενώ στο τέλος τόνισε πως δεν έχει κανέναν λόγο στο να μην θέλει τον Σαλάχ να παραμείνει στην ομάδα.

«Θα έχω μία συζήτηση με τον Μοχάμεντ Σαλάχ το πρωί της Παρασκευής και το αποτέλεσμα της συζήτησης θα καθορίσει το πώς θα πάνε τα πράγματα το Σάββατο. Αυτό που έχω ανάγκη είναι μία συζήτηση μαζί του και νομίζω ότι η επόμενη φορά που θα μιλήσω για τον Μο πρέπει να είναι με τον ίδιο και όχι εδώ.

Εσείς οι δημοσιογράφοι μπορείτε να συνεχίσετε να προσπαθείτε αλλά δεν υπάρχουν πολλά να πω ακόμη. Θα έχω συζήτηση μαζί του και από αυτά που θα πούμε, θα καθοριστεί το πώς θα πάνε τα πράγματα το Σάββατο στο ματς.

Έχουμε μιλήσει πολύ αυτή την εβδομάδα, υπήρχαν πολλές συζητήσεις μεταξύ των εκπροσώπων του και των δικών μας, μεταξύ εκείνου και της ομάδας, ανάμεσα σε εμένα και σε εκείνον και απόψε θα μιλήσω μαζί του. Δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει» τόνισε ο Σλοτ στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ενόψει του αγώνα με την Μπράιτον στο Άνφιλντ