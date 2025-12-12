ΟΦΗ: Με Νέιρα και Αποστολάκη κόντρα στον Πανσερραϊκό

Έτοιμος για το ματς με τον Πανσερραϊκό είναι ο ΟΦΗ, με τον Χρήστο Κόντη να βλέπει τους Χουάν Νέιρα και Γιάννη Αποστολάκη να επιστρέφουν στην αποστολή.

Με τους Χουάν Νέιρα και Γιάννη Αποστολάκη να επιστρέφουν στην αποστολή, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του ΟΦΗενόψει της αυριανής (13/12) αναμέτρησης με τον Πανσερραϊκό στο Παγκρήτιο Στάδιο.

Στην 23μελή αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι:



Λίλο, Χριστογεώργος, Κατσίκας, Γκονζάλες, Χατζηθεοδωρίδης, Lewis, Καινουργιάκης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Χριστόπουλος, Αποστολάκης, Καραχάλιος, Μπαϊνοβιτς, Ανδρούτσος, Βούκοτιτς, Νέιρα, Νους, Φούντας, Σενγκέλια, Φαϊτάκης, Σαλσίδο, Ράκονιατς.

Εκτός αποστολής έμειναν οι Θεοδοσουλάκης (θεραπεία), Ζανελάτο (ατομικό πρόγραμμα), Μαρινάκης, Καλαφάτης, Κοντεκάς, Λαγουδάκης Σιτμαλίδης και Χνάρης.