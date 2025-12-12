«Άλμα» της Ελλάδας στο Top-10 της σεζόν στη βαθμολογία της UEFA!

Στο Top-10 των χωρών στη βαθμολογία της UEFA για τη σεζόν 2025-26 βρίσκεται η Ελλάδα, με Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ να δίνουν βαθμούς στη χώρα μας.

Αρκετά καλή είναι συλλογικά η σεζόν που κάνουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, με τις τέσσερις ομάδες ωστόσο να μπορούσαν να τα έχουν πάει κι ακόμη καλύτερα και την Ελλάδα να βρίσκεται ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία της UEFA.

Συγκεκριμένα, αποκλειστικά για τη σεζόν 2025/26, μετά και τις νίκες ΑΕΚ και Ολυμπιακού και τις ισοπαλίες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, η χώρα μας καταλαμβάνει την 10η θέση, με συγκομιδή 8.637 πόντων και μάλιστα βρίσκεται και μπροστά από την 11η Ολλανδία (7.416 βαθμοί).

Μάλιστα, η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω κι άλλες χώρες που στη συνολική βαθμολογία βρίσκονται πιο πάνω, με το Βέλγιο να είναι στην 13η θέση και τις Τουρκία και Τσεχία, τις οποίες κυνηγά η χώρα μας να τις περάσει, να είναι στην 12η και 11η αντίστοιχα.

Τέλος, το μεγαλύτερο «άλμα» και την μεγαλύτερη έκπληξη παράλληλα, το έχει κάνει η Κύπρος, η οποία βρίσκεται στη 7η θέση για τη σεζόν, έχοντας μαζέψει 10.000 βαθμούς.

Αναλυτικά η φετινή βαθμολογία των χωρών και ο αριθμός των ομάδων που εκπροσωπούν τις χώρες:

Θέση Χώρα 25/26 1 Αγγλία 13.166 2 Γερμανία 11.660 3 Ιταλία 11.071 4 Ισπανία 10.609 5 Πορτογαλία 10.600 6 Πολωνία 10.406 7 Γαλλία 10.214 8 Κύπρος 10.000 9 Δανία 9.500 10 Ελλάδα 8.425 11 Τσεχία 7.525 12 Τουρκία 7.125 13 Βέλγιο 6.900 14 Ουκρανία 5.656 15 Ρουμανία 5.500

Αναλυτικά η πενταετής βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ έχει ως εξής