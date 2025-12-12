«Άλμα» της Ελλάδας στο Top-10 της σεζόν στη βαθμολογία της UEFA!

Αρκετά καλή είναι συλλογικά η σεζόν που κάνουν στα ευρωπαϊκά κύπελλα Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός και ΑΕΚ, με τις τέσσερις ομάδες ωστόσο να μπορούσαν να τα έχουν πάει κι ακόμη καλύτερα και την Ελλάδα να βρίσκεται ακόμη πιο ψηλά στη βαθμολογία της UEFA.
Συγκεκριμένα, αποκλειστικά για τη σεζόν 2025/26, μετά και τις νίκες ΑΕΚ και Ολυμπιακού και τις ισοπαλίες από Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ, η χώρα μας καταλαμβάνει την 10η θέση, με συγκομιδή 8.637 πόντων και μάλιστα βρίσκεται και μπροστά από την 11η Ολλανδία (7.416 βαθμοί).
Μάλιστα, η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω κι άλλες χώρες που στη συνολική βαθμολογία βρίσκονται πιο πάνω, με το Βέλγιο να είναι στην 13η θέση και τις Τουρκία και Τσεχία, τις οποίες κυνηγά η χώρα μας να τις περάσει, να είναι στην 12η και 11η αντίστοιχα.
Τέλος, το μεγαλύτερο «άλμα» και την μεγαλύτερη έκπληξη παράλληλα, το έχει κάνει η Κύπρος, η οποία βρίσκεται στη 7η θέση για τη σεζόν, έχοντας μαζέψει 10.000 βαθμούς.
Αναλυτικά η φετινή βαθμολογία των χωρών και ο αριθμός των ομάδων που εκπροσωπούν τις χώρες:
|Θέση
|Χώρα
|25/26
|1
|Αγγλία
|13.166
|2
|Γερμανία
|11.660
|3
|Ιταλία
|11.071
|4
|Ισπανία
|10.609
|5
|Πορτογαλία
|10.600
|6
|Πολωνία
|10.406
|7
|Γαλλία
|10.214
|8
|Κύπρος
|10.000
|9
|Δανία
|9.500
|10
|Ελλάδα
|8.425
|11
|Τσεχία
|7.525
|12
|Τουρκία
|7.125
|13
|Βέλγιο
|6.900
|14
|Ουκρανία
|5.656
|15
|Ρουμανία
|5.500
Αναλυτικά η πενταετής βαθμολογία χωρών της ΟΥΕΦΑ έχει ως εξής
|Θέση
|Χώρα
|Συνολικό
|1
|Αγγλία
|104.005
|2
|Ιταλία
|92.017
|3
|Ισπανία
|85.562
|4
|Γερμανία
|82.777
|5
|Γαλλία
|75.391
|6
|Ολλανδία
|65.366
|7
|Πορτογαλία
|63.266
|8
|Βέλγιο
|57.750
|9
|Τουρκία
|47.925
|10
|Τσεχία
|45.025
|11
|Ελλάδα
|42.637
|12
|Πολωνία
|41.406
|13
|Δανία
|39.356
|14
|Νορβηγία
|38.587
|15
|Ελβετία
|33.700
|16
|Κύπρος
|33.537
|17
|Αυστρία
|32.850
|18
|Σκωτία
|30.450
|19
|Σουηδία
|29.625
|20
|Ισραήλ
|27.500