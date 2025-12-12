Χειρουργήθηκε ο Καραργύρης - «Ευχόμαστε να επιστρέψεις στα γήπεδα υγιής και δυνατός», αναφέρει η ΑΕΚ (pic)

Με επιτυχία χειρουργήθηκε την Πέμπτη ο Ζώης Καραργύρης για την αποκατάσταση της σοβαρής ζημιάς στο γόνατο.

Σύμφωνα με την ενημέρωση ο νεαρός άσος υποβλήθηκε επέμβαση ρήξης πρόσθιου χιαστού στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της ΑΕΚ κ. Παντελή Νικολάου, με την κιτρινόμαυρη ΠΑΕ να σημειώνει: «Του ευχόμαστε να επιστρέψει στα γήπεδα υγιής και δυνατός».

Θυμίζουμε πως ο O 18χρονος σέντερ φορ και πρώτος σκόρερ της Κ19 με 13 τέρματα που την περασμένη Τετάρτη πήρε τα πρώτα του λεπτά συμμετοχής με την μεγάλη ομάδα στο ματς Κυπέλλου με τον ΟΦΗ και αγωνίστηκε και την Κυριακή για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο, τραυματίστηκε σοβαρά και οι εξετάσεις έδειξαν πως έχει υποστεί ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο.

Ο παίκτης υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση για να αποκαταστήσει τη ζημιά και πλέον ξεκινά η περίοδος αποθεραπείας μένοντας προφανώς εκτός αγωνιστικών χώρων για τους επόμενους μήνες.

Η ΑΕΚ θυμίζουμε απέκτησε τον Ζώη Καραργύρη το καλοκαίρι ως ελεύθερο από την Ουτρέχτη, με τον 18χρονο επιθετικό να έχει ένα ονειρικό ξεκίνημα στους κιτρινόμαυρους ωστόσο η ατυχία του χτύπησε την πόρτα με αυτόν τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη.